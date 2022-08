HOLIVUDSKA DIVA ZATEKLA MUŽA SA ĆERKOM U AKCIJI! Život joj obeležile TRAGEDIJE: 2 brata i 3 dece izgubila, a ON završio u ZATVORU!

Američka glumica, aktivistkinja, žena koja je započela svoju karijeru baveći se manekenstvom, Mija Farou rođena je 9. februara 1945. godine, a svetski popularnost stekla je kada je kao 21-godišnjainja uplovila u brak sa Frenkom Sinatrom, koji je bio 29 godina stariji od nje, 1966. godine.

Rodila se u Los Anđelesu, otac joj je bio filmski režiser, a majka glumica. Imala je sedmoro braće i sestara. Roditelji su joj bili alkoholičari i to je bilo teško detinjstvo. Najstariji brat Majkl poginuo je u avionskoj nesreći kada je imao samo 19. godina, brat Patrik izvršio je samoubistvo 2009. godine, a Džon je 2013. godine osuđen na deset godina zatvora i to zbog zlostavljanja dece.

Vaspitali su je kao katolkinju i pohađala je školu koje su vodile opatice. Sa svojih devet godina razbolela se od dečije paralize od virusa koji je tada harao Los Anđelesom, pa je tri nedelje provela u izolaciji. Jedva je preživela.

Pojavljivala se u raznim filmovima kao sporedna uloga, dok se nije pojavio scenario za film Rozmarina beba, koji je njenu karijeru vinuo u nebo. Kasnije, filmovi poput Velikog Getsbija i uloge koje joj je dodelio njen tadašnji partner Vudi Alen, doneli su joj svetsku popularnost.

Rad na tom filmu doveo je do velikih svađa između supružnika, posebno zato što je ona prvo pristala da će igrati u njegovom filmu. Čim je počelo snimanje Rozmarine bebe, advokat Frenka Sinatre joj je uručio papire za razvod. Ona je kasnije shvatila da je između njih najveći problem bila razlika u godinama i seća se da je ona tada bila jedna obična tinejdžerka, a ne neko ko je spreman za brak i sve ono što on nosi. Bez obzira na razvod, ostali su prijatelji do njegove smrti.

U septembru 1970. godine, Mija ponovo staje na ludi kamen i udaje se za kompozitora Andre Previna u Londonu. Brak je bio jedino rešenje, s obzirom na to da je bila u drugom stanju. Nosila je bliznace, dečake. Andre Previn je tada još uvek bio u braku, kada se upoznao sa neodoljivom Mijom, i kada je ostala u drugom stanju, ostavio je svoju suprugu i zatražio razvod braka. Nakon četiri godine dobili su još jednog sina. Posle devet godina braka, razveli su se uz obrazloženje da među njima nema više ljubavi.

Kada je, godinama kasnije krenula u usvajanje dece iz sirotišta zemalja trećeg svega nije ni mogla da sanja da će se tragičan niz samo nastaviti. Posle razvoda, Mija je usvojila dete iz Koreje po imenu Moziz, dečaka od dve godine obolelog od cerebralne paralize. Iste godine, Mija započinje vezu sa filmskim rediteljem Vudi Alenom. Za vreme njihove veze, Mija je glumila u njegovih čak 13 filmova.

Tokom veze sa Vudijem Alenom usvojila je i devojčicu Dilan, a onda je 1987. rodila još jedno dete, sina Sačela. Otac dečaka je bio Vudi Alen, koji mu je i dao ime.

U januaru 1992. godine Mija je otkrila fotografije na kojima su Vudi i njena usvojena kćerka Sun Ji – goli. Bilo je očigledno da je otac u vezi sa usvojenom kćerkom, što je glumici bio dovoljan razlog da raskine vezu sa rediteljem. On se 1997. godine oženio 35 godina mladom Korejkom, svojom usvojenom ćerkom, koja posle skandala sa fotografijama više nikad nije progovorila ni reč sa svojom majkom, Mijom Farou. A glumica je bila toliko besna zbog svega da je novinarima kasnije otkrila kako Sačel nije Alenov sin, nego – Sinatrin. U međuvremenu, posle svih skandala, Sačel je promenio ime u Ronan, a potom je dao zanimljivu izjavu:

- Moguće je da smo svi mi deca Frenka Sinatre.

Mija je nastavila da se bavi humanitarnim radom i od 14 dece, izgubila je troje. Tam Farou umro je od srca sa svojih 19. godina. Lark Previn od duge bolesti, navodno AIDS-a, a za Tadeusa Faroua se mislilo da je poginuo u saobraćajnoj nesreći, ali je kasnije dokazano da je izvršio samoubistvo, što je Miji posebno teško palo.

