NATAŠA SE TRESLA DOK JE DRŽALA DVA ZUBA U RUCI, ZVALA ME JE I VIKALA: Srđan Timarov progovorio o najvećoj životnoj TRAUMI!

Iako su razvedeni, glumac Srđan Timarov i voditeljka Nataša Miljković ostali su u sjajnim odnosima, čak toliko da zajedno sa svojim novim partnerima i zajedničkim sinom Lazarom proslavljaju praznike.

Dakle, ovaj nekadašnji par podjednako je uključen u odgoj i vaspitanje sina, a glumac je svojevremeno ispričao kakvu su zajedničku traumu proživeli.

foto: Printscreen/Instagram

- Sada me vraćate u traumu koja je veoma velika. To je najveća trauma u mom životu. Ja sve mogu da trpim osim onoga što se deci dešava, drugo mi nije bitno. To se desilo 2012. godine. Kažu da je u tim situacijama potrebno roditelje smiriti, ali to nije lako. Ja se nisam smirivao pola godine posle toga - počeo je svoju priču glumac u emisiji "RTS Ordinacija".

- Moj sin je, kao i mnogi dečaci, voleo da gura kamiončiće i autiće, od najmanjeg do najvećeg, da se saginje i da ih gura po kući ili bilo kojoj drugoj ravnoj površini napolju. Tog dana je kamiončić gurao po najravnijoj površini, po asfaltu, ali je zapeo za nešto i pao preko njega - nastavio je prisećanje Srđan.

foto: Antonio Ahel

- Pao je tako da ni usnu nije ogrebao, možda malo nos, ali je pao na asfalt i o njega izvadio oba keca sa sve korenom. Zvala me je žena i rekla: "Silazi odmah!". Bio je 4. septembar. Svi roditelji i sva deca su se okupili oko njega na igralištu, samo ja od njih nisam video šta se dešava. Te tri sekunde koliko sam trčao do tog mesta neću zaboraviti nikad u životu - ispričao je Timarov.

foto: Damir Dervišagić

- Ugledao sam ga u krvi do kolena, i Natašu sa ispruženom rukom koja se tresla i dva zuba u njoj. On je tada imao tri godine. Ja sam odmah krenuo, nisam ni znao gde vozim. U tom slučaju smo nas dvoje, svesno ili nesvesno, nekako instinktivno sve radili kako treba. Odmah smo pozvali stomatologa, koji je naš prijatelj, da nas uputi gde da idemo i šta da radimo. Tu kreće utešni deo jer su nam doktori rekli da je bolje što ih je izbio iz vilice nego da ih je nabio u nju - zaključio je glumac.

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:42 Srđan Timarov i Branko Cvejić govore na komemoraciji Dejanu Mijaču