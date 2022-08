DŽENIFER LOPEZ BESNA KAO RIS: Procurio njen snimak s Benom Aflekom! Tvrdi da ga je UKRAO I PRODAO gost s njenog venčanja!

Dženifer Lopez želi da obožavatelji prestanu da objavljuju ​​video njene serenade Benu Afleku na njihovom venčanju u Džordžiji.

Lopez i Aflek venčali su se 17. jula na intimnom venčanju u Las Vegasu, a prošlog vikenda priredili su mnogo veće slavlje na glumčevom imanju. U snimku, koji je izvorno objavio TMZ, Lopez se vidi kako peva i pleše u jednoj od svojih Ralph Lauren haljina dok Aflek sedi ispred nje na stolici. Zvučalo je kao da Lopez peva novu, posebnu pesmu uz "Can't Get Enough".

Nakon što je video dospeo u svetske tabloide, Dženifer je rekla da je video "ukrao" i medijima prodao gost venčanja jer su svi potpisali ugovor o tajnosti podataka, prenosi Page Six.

"Ovo je snimljeno bez dopuštenja. Tačka. I ko god da je to učinio, iskoristio je naš privatni trenutak. Ne znam odakle vam to jer smo imali ugovor o tajnosti i zamolili smo sve da ne dele ništa s našeg venčanja. To je naš izbor hoćemo li podeliti. Sve što objavim privatno je OnTheJLO i to je za deljenje s mojim obožavateljima, što ću učiniti kada budem spremna. Ovo je ukradeno bez našeg pristanka i prodato za novac", poručila je Lopez, prenosi Index.hr.

foto: KCS Presse / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Podsetimo, Ben i Dženifer upoznali su se 2001. na snimanju filma "Gigli". Verili su se sledeće godine, a nakon što su neko vreme odlagali venčanje, 2004. su se razišli. Aflek je nakon toga bio u braku s glumicom Dženifer Garner, s kojom ima troje dece, a Dženifer je bila u braku s Markom Entonijem, s kojim ima blizance.

Dženifer i Aflek svoju romansu su obnovili prošle godine, pre mesec dana su se venčali u Las Vegasu, a nedavno su organizovali trodnevno glamurozno svadbeno slavlje na kojem su prisustvovali njihovi najbliži prijatelji i porodica.

(Kurir.rs)

