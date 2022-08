UČILI DA BUDU GLUMCI, PA IH ŽIVOT ODVEO NA DRUGU STRANU: Ove poznate ličnosti su zamenile SVETLA pozornice za druge poslove! FOTO

Mnoge poznate ličnosti na našoj javnoj sceni jesu glumili i oprobali su se kao glumci, a mi vam otkrivamo koji su to poznati zamenili glumački posao nekim drugim.

Đorđe David po profesiji jeste glumac, završio je Fakultet dramskih umetnosti, ali je svima najpoznatiji kao pevač nekadašnjih bendova Generacije 5 i Fuzzboxa, a trenutno je aktuelni frontmen grupe Death Saw.

Pevač je ranije mnogo puta izjavljivao kako mu je dečački san bio da postane glumac. 1983. godine upisao Fakultet dramskih umetnosti u klasi profesora Predraga Bajčetića. Glumio je u brojnim predstavama, kao i u filmovima „Šmeker“, „Prokleti pas“ i „tamna strana sunca“. Poznati pevač pojavio se i u serijama „Vuk Karadžić“ i „Sinđelići“. Ipak, njegov glavni izbor je muzika. Đorđe se u velikom stilu vratio kao član žirija Zvezda Granda i izgleda da tu “pliva” najbolje, a jednom prilikom je o glumi i glumcima izjavio sledeće:

- Vidim nekih pet do sedam glumaca koji se provlače kroz sve serije i to mi je strašno. Vidim neke momke koji glume kriminalce i ja vrištim od smijeha, jer im ništa ne vjerujem. Kako može da glumi kriminalca Miloš Biković, koji izgleda kao freska? Ne ide, meni je to smiješno. Ne kažem da nije dobar glumac, ali ne možemo biti svi za sve, osim ako nisi Marija Šerifović ili Jelena Tomašević - rekao je roker.

Kristina Radenković, voditeljka kviza "Slagalica" na RTS-u, takođe je po profesiji glumica. Voditeljka je pored Fakulteta Dramskih umetnosti, završila i Prirodno-matematički Fakultet. Ona se pojavila u seriji Nemanjići, gde je sporedni lik i glumi u jednoj sceni sa Vojinom Ćetkovićem, povodom glume je rekla:

- U šali kažem da igram devojku sa potoka. Uspešno su me transformisali u ženu iz srednjeg veka. Imam scene s Vojinom Ćetkovićem, a moj lik je razrešenje sezone - objašnjava Kristina Radenković.

Relja Popović,koji je slavu stekao kao član grupe „Elitni odredi“, a zatim se opredelio da bude samostalni muzički izvođač.

Relja je završio Fakultet za medije i komunikaciju, a potom upisao studije glume na Fakultetu dramskih umetnosti. Prvu filmsku ulogu Relja je dobio sa svojih 14 godina 2003. godine kada je glumio u kratkom filmu „Dremano oko“ režisera i scenariste Vladimira Perišića. Sa istim režiserom je 2009. godine snimio film „Obični ljudi“. Za ovu ulogu bobio je nagradeu Srce Sarajeva.

Polagao je prijemni za glumu 2008.godine koju je želeo da upiše, ali je te godine bio upucan i odustao je. Kasnije glumio je skinheda Vuka u hit komediji “Parada”. Dobio je priliku da zaigra s nekim od najvećih glumačkih imena poput Nikole Koje, Marka Nikolića, Mire Stupice, Gorana Navojeca, Gorana Jevtića i drugih, a njegova uloga u “Šišanju” bila je hvaljena.

On je glumu upisao na BK akademiji školske 2011/2012 u klasi Dragane Varagić i Predraga Stojmenovića, koju je kasnije i završio. Relja se danas uspešno bavi muzikom i kotira se kao jedan od najuspešnijih muzičara u Srbiji, apovodom njegovog pojavljivanja u seriji "Besa", on je izjavio sledeće:

- Snimio sam "Besu" , završio sam svoju ulogu. Bilo je fenomenalno, ekipa je fenomenalna. Mislim da je taj projekat izvanredan. Tako da sam srećan, da sam baš tu ponovo se vratio tom svetu i tom svom pozivu. Mislim da će serija biti na jesen, oktobra, novembar, kada je završe, a ja je sa nestrpljenjem čekam. Mislim da će biti baš dobra. - rekao je on, a prenosi "IDJTV".

