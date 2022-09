ODGRIZAO GLAVU SLEPOM MIŠU, SADA SE VRAĆA KUĆI Muka mi je što ljudi GINU svaki dan! Ozi iskreno o BORBI sa opakom BOLEŠĆU: Agonija

Princ tame, Ozi Ozborn (73) je najavio povratak u rodnu Englesku jer ne želi da bude sahranjen u Kaliforniji, tačnije na groblju za poznate i slavne, Forest Lawn.

Sve to dolazi u jeku njegove priče o Parkinsonovoj bolesti i mukama kroz koje prolazi i narušenom zdravlju bivšeg frontmena legendarnog hevi metal benda "Black Sabbath".

Naime, on je u intervjuu za The Guardian, otkrio pozadinu cele priče, najpre o borbi sa bolešću, a zatim i razlogu preseljenja, odnosno povrtaka u Englesku.

Naime, on je rekao da je život sa Parkinsonom agonija. Ironično, bolest je otkrivena 2003. kada je bio na odvikavanju, ali je to krio od javnosti sve do početka 2020. godine.

"Ništa mi nije izazivalo zadovoljstvo i sreću. Ništa. Počeo sam da uzimam antidepresive, i oni su sasvim u redu", objasnio je Ozi i dodadao da mu problem stvaraju krvni ugrušci, ali i da prati od depresije zbog primarne dijagnoze.

Rekao je i da je bolest u fazi kad pomalo gubi kontrolu nad svojim telom i kad se sve teže kreće, što se događa zbog poremećaja u proizvodnji dopamina u mozgu.

"Misliš da podižeš stopalo, ali oba stopala stoje na mestu. Osećam kao da hodam u olovnim čizmama", ispričao je kum hevi metala.

Rekao je i da trpi velike bolove u kičmi.

"Bolelo me toliko da sam u jednom trenu pomislio: 'Bože, molim te da se sutra ujutro ne probudim.' To je bila prokleta agonija."

Ozi jedniostavno odbija da se preda i trudi se, kao i Bili Konoli da ne poklekne i dozvoli bolesti da bude definisan i upamćen samo po njoj, a supruga Šeron mu svakako to neće dozvoliti. Njen sledeći zadatak je da mu pomogne, zajedno sa ličnim trenerom, da "razbije" mišićnu atrofiju koja je oslabila Ozijevo telo.

"Nikad neće biti to što je bio, ali biće bolje", kaže Šeron za Gardijanov Observer.

Govorili su i o uzajamnoj ljubavi, usponima i padovima, ali i činjenici da se vraćaju za Englesku u februaru, ali da to nema veze sa Ozijevim zdravljem i Parkinsonom.

"Ne, nije to. Jednostavno, došlo je vreme. Amerika se drastično promenila. To više uopše nisu Sjedinjene Američke Države. Ništa tu nije sjedinjeno. To je sada vrlo bizarno mesto za život", rekla je Šeron, a Ozi se nadovezao.

"Sada je sve suludo tamo. Dosta mi je više ubijanja na dnevnoj bazi, ko zna koliko njih bude ubijeno. Ko zna koliko njih je ubijeno u školskim pucnjavama. Da ne spominjem masovnu pucnjavu u Vegasu na koncertu. To je j*beno ludilo. A ne želim da umrem u Americi i neću da me sahrane u j*benom Forest Lawn. Ja sam Englez. Hoću da se vratim. Jednostavno je vreme da se vratim kući".

Inače, priča o Princu tame, odnosno Oziju Ozbornu počinje 3. decembra 1948. godine. Džon Majkl "Ozi" Ozborn je odrastao u Birmnigemu, a postao popularan kao pevač benda "Black Sabbath" tokom sedamdesetih, da bi ga zbog zloupotrebe droge i alkohola izbacili iz istog, ali je nastavio uspešnu solo karijeru, izdavši 12 albuma. Tokom godina je povremeno nastupao sa Sabatima. Ovog meseca, tačnije 9. septembra mu izlazi novi solo album, 13. po redu "Patient Number 9".

Međutim, neki događaji pre 40 godina su i dalje ostali zapisani u analima pop kulture.

Najpre, 19. februara se probudio u San Antoniu, Teksas i rešio da pravi gluposti. Ludovao je i pio po gradu, izašao na ulici u haljini jer mu je žena Šeron sakrila svu garderobu da ne bi ozašao, ali avaj, ipak je uspeo... I ostio potrebu za mokrenjem, pa se olakšao uz prvu statuu na koju je naleteo i tu je napravio veliku grešku. Naime, on je to uradio uz ratni spomenik (Cenotaf) u sklopu tvrđave Alamo gde su bronji Amerikanci izginuli tokom Teksaške revolucije. Iako on tehnički nije mokrio na samu tvrđavu, nego blizu nje, bes javnosti je bio ogroman pa su ga čak uhapsili i zabranili da nastupa u gradu.

Te iste godine, samo mesec dana ranije, odnosno 20. januara je na sceni u gradu De Mojnu odgrizao glavu slepom mišu. Naime, u tom periodi deo scenografije su bili slepi miševi od sunđera i Ozi je često to radio, ali ovom prilikom je sve pošlo po zlu jer je pravi slepi miš uleteo u salu, a Ozi to nije znao, pa ga je zgrabio i odgrizao mu glavu. Koncert je prekinut, a njega su odvezli u bolnicu da bi sprečili trovanje.

Najbliži prijatelj bio mu je gitarista Rendi Rouds. U martu 1982. godine, tokom jedne od turneja, Rendi je sa njihovim vozačem i stilistkinjom krenuo na kraći let malim avionom. Vozač je znao da vozi avion i pravio je manje akrobacije iznad busa za turneje.

Jednog trenutka, šala je pošla po zlu i avion je udario u drvo. Sva tri člana posade poginula su na licu mesta. Ovaj šok Ozi nije mogao da podnese. Izgubio je najboljeg prijatelja i vratio se depresiji, alkoholu i drogama. Delovalo je da je po drugi put sve gotovo. I danas zna da kaže da ni sam ne zna kako je prebrodio i odakle mu snage da se ponovo podigne u visine, ali je uspeo, pisala je ISrbija.

Kasnije je bio čak i rijaliti zvezda, jedna od prvih u tom žanru, ali ipak ono što najglasnije govori o njemu je njegova muzička zaostavština.

