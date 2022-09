SIN BRITNI SPIRS OPLEO PO MAJCI! Nije hteo da je VIDI i da bude na njemnom venčanju, a ovo je GLAVNI razlog!

Kevin Federlajn, bivši suprug Britni Spirs je ranije ovog meseca, izjavio da njihovi sinovi Šon Preston (16) i Džejden Džejms (15) ne žele da viđaju pevačicu, Džejden je izjavio za britanske medije da i on i Preston "žele samo najbolje" za svoju majku.

U seriji intervjua koji još nisu emitovani na britanskoj ITV, Džejden je, prenosi The Sun, majci poručio: "Volim te i želim za tebe samo najbolje. Možda ćemo jednog dana moći da sednemo zajedno i normalno razgovaramo."

Dodao je da "okolina koju je ona stvorila nije bila prijatna" za njega i njegovog brata. "Kad imaš 10 ili 11 godina, onda počinješ da shvataš neke stvari. Nema tu mržnje... Stvarno bih hteo opet da je vidim. To bi me razveselilo, a razveselilo bi i Prestona."

Dečaci trenutno žive u Los Anđelesu sa svojim ocem i njegovom suprugom Viktorijom Prins, bivšom odbojkašicom. Nisu se pojavili na venčanju Britni Spirs i Sema Asgarija, iako su bili pozvani.

"To jednostavno nije bio pravi trenutak za to. Ne kažem da nisam srećan zbog nje. Srećan sam zbog njih, ali ona nije pozvala celu porodicu. Da smo otišli samo ja i Preston, to bi sigurno završilo porodičnom svađom", rekao je Džejden.

Da podsetimo, Federlajn je ranije ovog meseca izjavio da "dečaci nisu hteli da idu na njeno venčanje", a napomenuo je i da se osećaju neprijatno jer Britni na Instagramu objavljuje svoje golišave fotografije.

(Kurir.rs)

Bonus video:

03:30 PRIČALO SE DA JOJ JE BRAK PUKAO ZBOG S*KSA SA KOLEGOM NA VEŠ-MAŠINI: Glumica konačno progovorila o frajerima NIŠTA NIJE KRILA