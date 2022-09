KRENULA DA SAHRANI SESTRU, PA JOJ USPUT POGINULA I DRUGA: Naša legendarna pevačica je prošla PAKAO, a OVO joj je najteže palo

Pevačica Jadranka Stojaković jedna je od onih čije ime nikada neće biti zaboravljeno, zahvaljujući njenom nesvakidašnjem talentu i hitovima koje je iza sebe ostavila.

„Što te nema“, „Ima neka tajna veza“, „Sve smo mogli mi“, samo su neke od njenih pesama koje zna gotovo svako s ovog govornog područja, a mnogi ne znaju da su Jadrankin život obeležile velike tragedije.

"Život mi je bio težak još od detinjstva. Do pete godine živela sam sa majkom, koja se selila iz mesta u mesto, pa sam prešla kod babe, a onda su brigu o meni preuzeli ujak i njegova žena. I oni su se selili po celoj Nemačkoj, Norveškoj i Španiji", rekla je ona jednom prilikom.

Karijeru je započela nastupajući u džez klubovima u Americi, da bi zahvaljujući svom velikom talentu stigla i do Japana.

Ipak, sve je prekinuo rat koji se devedesetih dogodio u Jugoslaviji jer, kako je sama ispričala, nije mogla da peva ne znajući kako je njena porodica i da li su uopšte živi.

U Japanu je na kraju provela 23 godine, a za vreme rata oduzet joj je stan u Sarajevu. Nedugo potom desila se i tragedija koja joj je zauvek promenila život.

Naime, Jadranki su javili da joj je preminula sestra, te je ona odmah doputovala iz Japana kako bi je ispratila na večni počinak.

Međutim, kada su krenuli na sahranu, nije ni slutila da će se dogoditi još jedna nezamisliva tragedija. U automobilu koji je išao ispred njenog, u saobraćajnoj nesreći, poginula joj je i druga sestra.

Nekako je uspela da nastavi dalje, a onda je 2010. godine prilikom izlaska na binu doživela povredu, nakon čega joj je ustanovljena bolest motornog neurona ili amiotrofična lateralna skleroza, zbog koje je postala potpuno nepokretna.

"Noge su mi postepeno otkazivale dok nisam postala potpuno nepokretna", rekla je ona za "Dnevni avaz" u jednom od svojih poslednjih intervjua.

"Interesantno je to kada se u životu čovek zapita šta je to sreća i koliko svesno utičemo na svoje pozitivne misli, na svoja dobra dela. Ako mene danas pitate šta bih želela, to bi se odnosilo na sve. Volela bih da ljudi razmisle o sebi i o svom životu", zaključila je pevačica.

Tada je rekla i da je svesna toga da su je mnogi zaboravili, te da se ne seća kada joj je poslednji put neko došao u posetu.

"Najteže mi pada što sam izgubila glas. Kada sam shvatila da ne mogu više ni celu pesmu da otpevam, to je stvarno bila tuga. Šta da radim, napevala sam se valjda u životu, pa je i tome došao kraj", preneo je svojevremno Kurir.

Jadranka Stojaković preminula je 3. maja 2016. godine, a njeno ime i delo bivša Jugoslavija će zauvek pamtiti.

