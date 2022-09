PRVA BRAČNA TRZAVICA BRUKLINA BEKAMA?! Sin slavnog fudbalera nakon PORODIČNIH DRAMA snimljen kako SNUŽDEN sedi na trotoaru! (FOTO)

Bruklina Bekama su paparaci snimili kako sedi na trotoaru i izgleda vrlo tužno i snuždeno, a svi su se odmah zapitali o čemu se radi i da li je nešto krenulo po zlu s njegovom suprugom Nikolom Pelc.

Jedan od trenutno najpoznatijih parova na svetu slavnih su i mladi naslednici Nikola Pelc i Bruklin Bekam.

On potomak Viktorije i Dejvida Bekama, a ona naslednica poslovne imperije, zajedno "vrede" više milijardi dolara, a venčali su se u aprilu ove godine, i od tada ne prestaju da intrigiraju javnost svojim odnosom.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Kao što znamo, već se dosta pisalo o svađi između Nikole i njene svekrve Viktorije, a do koje je navodno došlo zbog toga što Nikola nije dala svojoj svekrvi da joj organizuje venčanje i izabere venčanicu. Uz to, Viktorija je navodno Nikolu rasplakala usred svadbe, a znamo i kako su obe poslednjih meseci na Instagramu objavljivale značajne poruke i postove kojima su svetu dale do znanja kako zaista postoje problemi među njima.

Bruklinu je ovo tako bilo prvo leto u životu koje nije proveo s mamom i tatom, a sve zbog bezuslovne ljubavi prema Nikoli. Međutim, nakon što su ove fotografije obišle svet, mnogi se sada pitaju da li je sada svemu došao kraj?

Naime, Bruklin je snimljen kako sedi na pločniku u Los Anđelesu sam, tužan i "pokisao", a Nikole nije bilo uz njega da ga u teškom trenutku drži za ruku.

Svi su odmah pomislili da se radi o prvoj bračnoj trzavici mladog para. Naime, pre samo nekoliko sati, Bruklin i Nikola snimljeni su kako se zadovoljni šetaju ulicom, a ni pola dana kasnije njega su paparaci snimili u ovom otužnom izdanju. Tako su mnogi mladi bračni par odmah stavili na naslovnice tabloida i napisali kako su se rastali – ali onda je Nikola sve razjasnila.

foto: Printscreen Instagram

Objavila je Instagram stori u kojem je napisala kako je ona samo iz restorana u kojem su bili otišla na zadnji izlaz, kako ih ne bi snimili zajedno, te je pokupila njihov auto, a Bruklin je tako navodno morao da pričeka da novi vozač stigne po njega.

Mnogi joj ipak obrazloženje nisu poverovali.

(Kurir.rs)

