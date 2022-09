JEDNU OD NAJLEPŠIH ŽENA NA SVETU PREVARIO S PROSTITUTKOM, A ONA MU OPROSTILA: Ovaj ZAVODNIK i u sedmoj deceniji mami uzdahe žena

Foto: KCS Presse / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Holivudski glumac Hju Grant važi za jednu od našarmantnijih zvezda današnjice i miljenik je žena, pogotovo onih koje je osvojio u brojnim romantičnim komedijama i teško je poverovati da ovih dana slavi već 62. rođendan.

Hjuovu karijeru su osim brojnih uspešnih glumačkih uloga, obeležile i priče o burnoj ljubavnoj prošlosti, tokom koje je znao poprilično da šokira svoje obožavatelje, a mnogi još uvek pamte njegov skandal s prostitutkom Divajn Braun.

Bilo je to u vreme kada je bio u vezi s koleginicom Elizabet Harli, a koju je prevario s dotičnom damom i sve to javno priznao nakon što su oboje bili uhapšeni kada ih je policija zajedno zatekla u automobilu. Hju i Elizabet zajedno su proveli 13 godina i nakon skandala su ipak odlučili da ostanu prijatelji, pa je on čak nekoliko godina kasnije bio i kum njenom sinu Demijanu.

Iza Hjua je i veza s Tinglan Hong, s kojom je dobio danas 8-godišnju ćerku Tabitu i 7-godišnjeg sina Feliksa, koji je rođen iste godine kada i Hjuov i Anin sin, što njoj nije nimalo zasmetalo. Supružnici su i dalje u srećnom braku, a zajedno su se pojavili i na ovogodišnjoj BAFTA-i, gde su u elegantnim izdanjima plenili pažnju fotografa.

Glumac je danas u srećnom braku s 20 godina mlađom producentkinjom Anom Elizabet Eberstajn, koju je upoznao 2012. godine. Par se venčao 2018. godine na intimnoj ceremoniji na koju su pozvali samo najbliže prijatelje i porodicu. Postali su i roditelji dvoje dece, ali trude se da svoj privatni život drže daleko od očiju javnosti, pa tako nikada nisu otkrili njihova imena.

