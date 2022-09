KRALJICI POŽELELA MUČNU SMRT: Profesorka u centru skandala zbog JEZIVIH optužbi na račun ELIZABETE, a i ovaj MOĆNIK SE UMEŠAO!

Profesorka Uju Anja, rođena u Nigeriji, koja je trenutno u centru planetarnog skandala jer je pokojnoj kraljici Elizabeti II, koja je bila monarh sa najdužim stažom u britanskoj istoriji, poželela „mučnu smrt“, ne odustaje od svog kontroverznog komentara.

Anja je optužila kraljicu Elizabetu II da je sponzorisala genocid koji je doveo do raseljenja i nestanka dela njene porodice.

Vest o smrti kraljice Elizabete II dočekana je javnim izlivima tuge u znak sećanja na njenu službu kao najduže vladajućeg monarha u britanskoj istoriji. Ali nisu svi u žalosti. Za mnoge pogođene trajnim nasleđem Britanske imperije – onog obeleženog genocidom, rasizmom i eksploatacijom – njena smrt je dočekana sa ravnodušnošću, besom, pa čak i slavljem.

- Čula sam da monarh genocidne imperije, imperije lopovluka i silovanja konačno umire - napisala je u četvrtak Uju Anja, profesor primenjene lingvistike na univerzitetu Karnegi Melon čije je sedište u Pitsburgu.

- Neka njen bol bude neopisiv - poručila je.

Anja je rođena u Nigeriji nakon građanskog rata, koji je uključivao genocid uz pomoć i podršku Ujedinjenog Kraljevstva zbog interesa za naftu.

Profesorka nije ostala usamljena u kritikovanju kraljičine uloge u zamagljivanju realnosti kolonijalizma, što je tokom svoje 70-godišnje vladavine povremeno priznavala, ali se nikada nije eksplicitno izvinila. Ipak, njene reči su naišle na oštru reakciju, uključujući i Džefa Bezosa, koji je odgovorio:

- Ovo je neko ko navodno čini svet boljim? Ne mislim tako.

Anja mu nije ostala dužna:

- Neka te se svi kojima ste ti i tvoja nemilosrdna pohlepa naudili na ovom svetu sećaju tako rado kao što se ja sećam svojih kolonizatora.

Tviter je odgovorio tako što je uklonio njen početni tvit jer je prekršila politiku sajta (zabranjeno je „željeti ili nadati se da će neko doživeti fizičku povredu“), dok je Univerzitet Karnegi Melon objavio izjavu u kojoj kaže da ne odobrava uvredljive i nepoželjne poruke koje je Anja objavila.

Interesantno je, inače, da je prošle godine upravo ovaj univerzitet od Bezosovog Amazona dobio donaciju od dva (2) miliona dolara za svoju Akademiju računarskih nauka.

- Slobodno izražavanje je srž misije visokog obrazovanja; međutim, stavovi koje naša profesorka deli apsolutno ne predstavljaju vrednosti institucije, niti standarde diskursa koje želimo da negujemo - objašnjavaju sa univerziteta.

Međutim, profesorka nije htela da se povuče.

- Ako neko očekuje od mene da izrazim bilo šta osim prezira prema monarhu koji je nadgledao vladu koja je sponzorisala genocid koji je masakrirao i raselio polovinu moje porodice i čije posledice još uvek pokušavaju da prebrode oni koji su danas živi, varate se - napisala je Anja u novom tvitu.

Za magazin The CUT govorila je o svojim osećanjima prema kraljici i njenoj smrti, kao i o negativnim reakcijama sa kojima se suočila jer je iskreno govorila o kolonijalizmu.

- U četvrtak sam čitala vesti na BBC, koji je objavio da postoji zabrinutost za kraljičino zdravlje i da je smrt neizbežna. To je izazvalo mnogo emocija, pre svega bola, o tome ko je bio ovaj monarh i šta je predstavljala, ne samo u širem smislu onoga što predstavlja njen tron - nasleđe porobljavanja i kolonijalizma - već i direktne štete. Ljudi kažu: Oh, ona je samo figura, nije baš ništa uradila, kao da se nekako povukla iz ovoga. Sad su me pitali i zašto govorim o kolonijalizmu i da li ga je bilo u mom životu.

Njeno iskustvo o tome ko je bila kraljica Elizabeta II i o britanskoj vladi koju je nadgledala, kaže, veoma bolno.

- Šteta je oblikovala ceo moj život i nastavlja da bude moja priča i priča o ljudima kojima je naudila - da je njena vlada naudila, da je njeno kraljevstvo nanelo štetu, kako god želite. Genocid u Biafri je ubio tri (3) miliona Igbo ljudi, a britanska vlada nije bila samo politička podrška ljudima koji su izvršili ovaj masakr; direktno su ga finansirali. Dali su mu političko pokriće i legitimitet.

To, kaže profesorka, nije bilo samo nešto o čemu je čitala.

- Rođena sam od kolonijalnih podanika, jednog roditelja sa Trinidada, gde su Britanci porobili narod, i jednog roditelja iz Nigerije. Upoznali su se u Engleskoj na univerzitetu i vratili se u Nigeriju nakon nezavisnosti 1960. Moji roditelji su preživjeli ovaj genocid. Moja tri brata i sestre, dvoje od njih mlađih od 10 godina u to vreme, su preživeli. Moja majka je bila trudna sa mojim bratom, koji je rođen u to vreme; bio je ratna beba. To je bilo nasleđe u kojem sam rođena 1976. Provela sam prvih deset godina svog života živeći u Nigeriji, i uvek je postojala ta avet ko je izgubljen. Moja najranija sećanja su bila iz života u ratom razorenom području, a obnova nije završena ni danas. Pola moje porodice je poklano oružjem i bombama koje je ova kraljica poslala da nas ubije.

Kraljica Elizabeta je, tvrdi, bila predstavnik kulta bele žene.

- Postoji imaginarna slika da je ona bila mala starica sa svojim šeširima i svojim torbicama i malim psima - kao da je naselila ovo mesto ili ovaj prostor ko zna odakle, kao neko ko nije umešan u krvoproliće njene Krune. Kako je dobila tu krunu? Čak i krune koje ona nosi su opljačkane, opljačkane iz zemalja koje su eksploatisane. Cela njena riznica je nasleđe lopovluka, ostvarena ubistvima, porobljavanjem. Ništa nije ostalo kad je Nigerija proglasila nezavisnost.

Sve reakcije na tvit nije nije pročitala, ali kaže da joj je sanduče e-pošte zbog onoga što je rekla prepuno mržnje.

- Ljudi govore: Oh, ne znaš o čemu pričaš, kraljica je nadgledala nezavisnost Nigerije i Trinidada. To je besmisleno. Oni su i dalje bili nacije Komonvelta. Oni imaju nezavisnost na figuralni način, Britanija je postavila marionetske vođe koje su se klanjale kraljici. Čak je i ime Nigerija od Britanaca. Stvorili su ovu fikciju od zemlje tako što su samo proizvoljno povukli linije oko teritorija i rekli: Ok, ovo pripada Britancima i tako ćemo to nazvati.

Okupili su, akež, narode koji nisu imali nikakve veze jedni s drugima, nisu govorili istim jezikom. I birali su određene grupe koje su im bile naklonjene da vladaju nama. Ovo je istorija monarhije, a kraljica je bila glava monarhije. Bez obzira da li je bila uključena u svakodnevne odluke ili ne, ona je postojala zbog tih odluka. Nikada nije otvorila usta da se izvini zbog uloge njene vlade u pokolju miliona civila.

Profesorka Anja tvrdi i da Džef Bezos podstiče nasilje protiv nje.

- Bezos je mali i sitan čovek. Retko tvituje, ali je odvojio vreme da me izdvoji. Ne mogu da ignorišem rasizam i mizoginiju - mejlovi koje sam dobijao počinju sa N-rečju, kučko, genetski inferiorna, svakakve stvari pišu. Ne otvaram ih, ali vidim naslove. Duboko je uvredljivo da se bilo ko usuđuje da mi kaže da moram da plačem zbog smrti nekoga ko je ubio moj narod, ili da moram da poštujem njihov odlazak. Zašto? Za mene su jedino nasilni tlačitelji.

U svom tvitu nisam joj poželela smrt. Nisam nikome rekla da je ubije. Nisam rekala ništa osim što sam joj poželela bol u smrti koju je nanela milionima ljudi.

- Neće biti nikakvog izvinjenja od mene. Ostajem pri onome što sam rekla. Kao direktan svedok njene vladavine i kao dete kolonijalnih podanika, zadržavam pravo da kažem šta za mene znači život ove žene, monarhija i istorija britanske monarhije u celini. Da se ne priča loše o mrtvima je oružje koje je usmereno protiv potlačenih da ih ućutka, da i dalje ugnjetava i da sanira istoriju ugnjetavača. Kakvo poštovanje treba da imam prema njoj, prema njenoj porodici? Njena porodica je oplakuje, ali i moja porodica tuguje.

Kurir.rs/thethenationonlineng.net/The CUT/B.M.

