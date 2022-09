STIŽE DOKUMENTARAC O SUĐENJU DECENIJE: Sukob Džonija Depa i Amber Herd biće na malim ekranima, a OVO je razlog!

Dvodelni dokumentarac o suđenju za klevetu glumca Džonija Depa protiv bivše supruge Amber Herd biće objavljen 19. septembra na Discovery+.

Pod naslovom "Johnny vs Amber: The US Trial", dokumentarac sadrži intervjue s Depovim advokatima, pravnim stručnjacima i novinarima, zajedno sa snimcima iza kulisa suđenja koje je održano između aprila i juna ove godine, piše NME.

Prva epizoda će istražiti Depovu stranu priče, pokrivajući njegovo “nasilno detinjstvo i zavisnosti od droga” i predstavljajući “alternativnu verziju događaja koji pokazuju da je Džoni i sam žrtva porodičnog zlostavljanja”.

foto: KEVIN LAMARQUE / AFP / Profimedia

U drugoj epizodi detaljno će prikazati Herd, uključujući "njen detaljan opis navodnog seksualnog napada prvi put ispričan pred kamerom" i kako su je "zagovornici Depa nemilosrdno napali putem društvenih medija", kako je navedeno u saopštenju za javnost.

"Serija daje forenzički prikaz ključnih dokaza i prekretnica slučaja s obe strane, dopuštajući gledaocima da sami odluče kome verovati", stoji u zvaničnom sinopsisu serije "Johnny vs Amber: The US Trial".

Podsetimo, Dep je tužio Herd za klevetu zbog autorskog teksta iz 2018. u The Washington Postu, gde je govorila o tome da je preživela porodično nasilje. Iako se njegovo ime ne spominje u članku, Depovi advokati tvrdili su da lažno implicira da ju je on seksualno i fizički zlostavljao u njihovom braku. Herd je podnela protivtužbu, tvrdeći da je pokrenuo klevetničku kampanju protiv nje.

foto: Steve Helber / AFP / Profimedia

Suđenje je završilo u junu tako što je porota stala na stranu Depa, kojem je dodeljeno 10 miliona dolara odštete i 5 miliona dolara kaznene odštete. Herd je dobila 2 miliona dolara za protivtužbu protiv Depa.

U julu je Herd podnela zvanično obaveštenje da se žali na ishod suđenja. Njen portparol rekao je: "Verujemo da je sud napravio greške koje su sprečile pravednu i poštenu presudu u skladu s prvim amandmanom. Stoga se žalimo na presudu."

(Kurir.rs/ NME)

