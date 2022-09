DAJANA REKLA DA LI ČARLS MOŽE DA BUDE KRALJ! Nije imala NI TRUNKE DILEME o ČARLSOVOJ sposobnosti: Ove reči sada POSEBNO ODJEKUJU!

Princ od Velsa postao je juče zvanično kralj Britanije, pod imenom Čarls III, a pre nekoliko decenija njegova bivša supruga princeza Dajana, koja je poginula 31. avgusta 1997. godine u saobraćajnoj nesreći u Parizu, rekla je šta misli o tome da li sin kraljice Elizabete II i princa Filipa može da ponese krunu.

foto: Profimedia

Šta je Ledi Di mislila o Čarlsu kao kralju, otkriveno je 2020. u emisiji "Dajana: istina iza intervjua", koji je emitovan u Britaniji. Intrigantne izjave omiljene princeze otkrio je bivši urednik "Dejli telegrafa" Maks Hejstings.

- Rekla mi je da je strašno nestrpljiva da priča izađe na videlo. I proveo sam nekoliko sati sa Dajanom i ona je napravila divan šou. Mislim, rekla je apsolutno zanimljive stvari - rekao je Hejstings čiji je intervju sa Dajanom pod nazivom "BBC Panorama show" emitovan 1995. godine. Međutim, nisu prikazani svi delovi tog razgovora pa ih je on kasnije izneo.

foto: LFI/Photoshot / Avalon / Profimedia

- Bilo je jasno, pre svega, koliko je mrzela Čarlsa. Da, mrzela je Čarlsa. I kada sam je pitao: "Da li je ikada bilo srećnih momenata?", rekla je: "Ne, brak je bio pakao od prvog dana" - ispričao je pa otkrio detalje o kruni:

- Rekla je da joj je stalo samo do Vilijamovog nasledstva prestola. Rekla mi je sasvim eksplicitno: "'Mislim da Čarls to ne može da uradi'. Ishod koji je želela da vidi bio je da Čarls ostane po strani kao prestolonaslednik, a da Vilijam zauzme tron. Bila je to prilično dinamična stvar.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:47 ELIZABETA II SPASILA RUSE OD PROPASTI! Stručnjak otkrio kako je pokojna kraljica PROMENILA TOK ISTORIJE I ZAUSTAVILA HITLERA