NOVAC NE DIKTIRA KO BOLJE ŽIVI: Jelena Đoković progovorila o RODITELJSTVU i RAZMAŽENOSTI dece! Volimo ih, ali nas i IZLUĐUJU

Jelena Đoković, supruga najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića, u okviru fondacije "Novak Đoković" organizuje razne seminare i predavanja na temu roditeljstva širom regiona.

Jelena je sada u svom izlaganju za domaće medije pokušala da dođe do odgovora na pitanje da li su deca razmažena i šta to uopšte znači.

- Deca nisu razmažena ukoliko imaju jasne granice. Mi kao roditelji smo toliko izgubljeni i nismo dobro snađeni u ovom društvu. Ne umemo da uspostavimo granice. Ne znamo ko smo mi, da bismo pomogli deci. Ne postoji savršen roditelj, niti savršeno dete. Prostoji veliki prostor za učenje. Treba iskreno da govorimo o svemu ovome - navela je ona i dodala:

- Nije greh ne znati i pitati i biti zbunjen. To su svakodnevna stanja svih roditelja bez obzira da li on bio bogat ili siromašan. Novac nije to što diktira ko bolje živi u smislu toga da smo mi svi ljudi koji emotivno proživljavamo sve situacije. Mi sada znamo da dete mora emocionalno da se razvije da bi moglo da odgovori na sve društvene izazove pametno. Mi kao roditelji smo prepuni sukobljavajućih emocija. Kao roditelji volimo našu decu, a istovremeno nas izluđuju - rekla je Jelena za "Novu".

(Kurir.rs/ Nova)

