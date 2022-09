POHLEPNI! Kraljica Elizabeta krila ČOKOLADICE od svoje porodice: Njena bivša najbolja drugarica otkrila gde ih je DRŽALA I ZAŠTO!

Pamela Hiks, koja je bila kraljičina rođaka, a ujedno i njena bivša dama, otkrila je da je Elizabeta tokom poseta odvajala za sebe ličnu zalihu slatkiša, jer je, kako ona kaže, smatrala da se ostatku porodice ne može verovati.

foto: Profimedia

Kraljica Elizabeta sa sobom je uvek nosila sopstvenu kutiju čokolade, prema rečima njene rođake. Dešava se da neke slatkiše na može da ostavi u sobi bez nadzora, nema veze što je ona Kraljica.

A, ledi Pamela, bivša bliska prijateljica kraljice i dama, otkrila je još neke zanimljive činjenice iz Elizabetinog života u dokumentarnom filmu "Moje godine sa kraljicom" (My Years With The Queen).

Pamela je otkrila zanimljivu i smešnu priču u vezi sa čokoladama.

Kaže da kada bi kraljica išla kod nekoga u posetu, uvek bi ponela kutiju čokolada za domaćicu kuće, ali bi sa sobom nosila i ličnu kutiju za sebe - koju ne želi da deli sa ostatkom svoje "pohlepne" porodice.

Dama Pamela, praunuka kraljice Viktorije i rođaka princa Filipa, rekla je da je kraljičina strana porodice upravo bila ta koja nije mogla da se suzdrži kada su slatkiši u pitanju.

foto: Profimedia

- Ona ima svoju kutiju čokolade i naučila je da je drži u svojoj sobi, inače kaže da je porodica toliko pohlepna da ih svi jedu pre nego što ona to uradi. Ne naša porodica, nego njena - rekla je ledi Pamela, a prenosi Mirror.

Ona je podelila i zanimljivu anegdotu vezanu za čokoladu i njenog psa Naiolu kog je donela iz Indije:

- Jedne večeri čekali smo kraljicu da siđe na večeru i bilo je neobično kad je kasnila četiri ili pet minuta - počela je Pamela, a zatim objasnila: "Rekla mi je: 'Ne smeta mi što Naiola ulazio u moju sobu, zapravo uživam u tome. Ne smeta mi ni što je Naiola otvorio moju kutiju čokolade, ali da li uvek mora da zagrize svaku'".

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:47 ELIZABETA II SPASILA RUSE OD PROPASTI! Stručnjak otkrio kako je pokojna kraljica PROMENILA TOK ISTORIJE I ZAUSTAVILA HITLERA