DAJANA POKUŠALA DA SE UBIJE TOKOM TRUDNOĆE SA VILIJAMOM? Iskreno govorila o BULIMIJI: Tvrdila da je LOŠ brak uzrok njene bolesti!

Princ Čarls i Dajana Spenser venčali su se 1981. godine, a nevolje su počele pre njihovog venčanja, naime on je i tada voleo Kamilu, a Dajanu je to saznanje ubijalo tiho i dugo.

Serija "Kruna", koja prati život kraljevske porodice, se otvoreno osvrće na Dajaninu borbu sa bulimijom, baš kao što je i sama Dajana godinama kasnije u biografiji iz 1992. godine koju je napisao Endru Morton. Dok je živela u palati, Dajana je preko posrednika unela snimljene trake Mortonu.

foto: Profimedia

Njeni iskreni intervjui, koji su pokretali teme kao što su depresija i podizanje kraljevskih potomaka, prekinuti su sa presedanom u palati i dospeli na naslovne strane. Njena otvorenost o tabu temama, u kombinaciji sa već široko rasprostranjenom popularnošću, je ono što je navelo Dajanu da postane "princeza od naroda".

"Dajana: Njena istinita priča", sopstvenim rečima je po prvi put iznela svoje iskustvo sa poremećajem u ishrani. Knjiga iskreno opisuje dvostruke živote u palati pod visokim pritiskom i nesrećnog braka koji su imali za Dajanu. Navodno je nekoliko puta pokušala sebi da oduzme život, uključujući i kada je bila tri meseca trudna sa Vilijamom.

- Čarls je mislio da ona glumi svoje probleme - piše Morton.

Morton se posebno osvrće na isti vremenski period prikazan u ironično nazvanoj epizodi "Bajka", tokom koje je prikazano kako se Dajana mučila u svom prilagođavanju od vaspitačice u vrtiću do princeze u obuci. Prema Dajaninim rečima, tada je počela njena decenijska borba sa bulimijom.

foto: Profimedia

- Uz sve svoje aristokratsko vaspitanje, ova nevina mlada vaspitačica u vrtiću osećala se potpuno bačena u vodu, tj. u hijerarhiju poštovanja Bakingemske palate. Bilo je mnogo suza u ta tri meseca i mnogo više koje su usledile nakon toga. Težina joj je jednostavno drastično opala, njen struk se smanjio sa 73 cm kada je veridba objavljena na 58 cm na dan venčanja. Upravo je tokom ovog turbulentnog perioda počela i njena bulimija nervoza, kojoj je trebalo skoro deceniju da je izleči - piše Morton.

Nakon venčanja 1981. godine, princ Čarls je navodno komentarisao Dajaninu težinu, što je pogoršalo Dajaninu nesigurnost.

- Muž je stavio ruku na moj struk i rekao: "Ma, malo smo bucmasti ovde, zar ne?" i to je pokrenulo nešto u meni. I stvar sa Kamilom - rekla je Dajana u romanu, "stvar sa Kamilom" je Čarlsova očigledna i stalna afera sa Kamilom Šand.

Na njihovom medenom mesecu, Čarls je nosio dugmad za manžetne koje mu je dala Kamila, na kojima se videlo jasno "K", i redovno je razgovarao sa njom telefonom. Dok je Dajanina bulimija bila tajna za javnost, princeza je rekla da su svi u palati svesni njenih borbi.

foto: Profimedia / HUTCHINSON

- Svi u porodici su znali za bulimiju i svi su krivili bulimiju za neuspeh braka - rekla je ona.

Od objavljivanja knjige nadalje, Dajana je nastavila da govori otvoreno o svom mentalnom zdravlju. U intervjuu za BBC 1995. godine, datom nakon razdvajanja para, Dajana je opisala bulimiju kao "simptom onoga što se dešavalo u mom braku". Nastavila je:

- Nisam se dopadala samoj sebi, bilo me je sramota jer nisam mogla da se nosim sa pritiscima. Imala sam bulimiju dugi niz godina, a to je kao tajna bolest... To je obrazac koji se ponavlja, a koji je vrlo destruktivan po osobu.

- Radite to sebi zato što je vaše samopoštovanje na niskoj granici i ne mislite da ste vredni. Napunite stomak četiri ili pet puta dnevno – neki to rade više – i to vam daje osećaj sigurnosti. To je kao da imate par ruku oko sebe, ali to je privremeno. Onda ti se gadi nadutost stomaka, pa opet sve to izbaciš.

foto: Profimedia

Na pitanje da li je o tome rekla nekome u kraljevskoj porodici, Dajana je rekla da nije.

- Morate znati da se kada imate bulimiju veoma stidite sebe i mrzite sebe, a ljudi misle da bacate hranu, tako da o tome ne razgovarate sa ljudima - objasnila je ona.

- Stvar kod bulimije je da vaša težina uvek ostaje ista, dok se kod anoreksije vidno smanjujete. Tako da se možete pretvarati do kraja. Nema dokaza.

Iako je javno govorila o svojim borbama, Dajana nije bila jedina osoba u svojoj porodici koja ih je imala. Dajanina starija sestra, ledi Sara, navodno se takođe borila sa poremećajem u ishrani. Kada je upoznala sa princom Čarlsom kasnih 70-ih, oporavljala se od anoreksije.

foto: Profimedia

U stvari, prema knjizi "Dajana: Konačno, kompletna priča", princ Čarls je direktno pitao Saru da li ima bolest.

Dajana se oporavila posle decenijske borbe sa bolešću. Njena lična trenerka Dženi Rivet rekla je za Yahoo's Royal Box da su redovni treninzi pomogli, ali da se stanje posebno poboljšalo nakon njenog razvoda od Čarlsa.

- Znala je da će se posle svakog treninga osećati neverovatno. To joj je pomoglo da bude bolje i osećala bi se sve snažnijom, te je želela da poremećaj u ishrani postane prošlost, rekla je Rivet.



