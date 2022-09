VERENIK JE DAVIO I SAHRANIO! Jeziva sudbina žene koja se noktima izbavila iz plitkog GROBA: Ako nisi moja, nećeš biti ničija!

Stejsi Gvilijam, tada staru 34 godine, napao je Kit Hjuz, njen tadašnji verenik, dok su šetali obalskom stazom u Južnom Velsu.

Dekorater ju je gušio i pokušao da joj sakrije telo ispod gomile granja i lišća. Ali Stejsi je uspela da preživi tako što je ispuzala i pozvala policiju. Hjuz, koji je uhapšen nakon što je srušio Stejsin auto, rekao je policajcima:

- Nikada je nećete naći.

Ali istraga je otkrila da je Stejsi provela tri meseca u bolnici nakon napada u julu 2015. godine i da je morala ponovo da nauči kako da hoda i govori.

Tom Evans, iz policije Južnog Velsa, rekao je da je Stejsi patila od repetitivnih napada upale pluća u godinama koje su usledile. Rekao je:

- Patila je od teške depresije i anksioznosti, a takođe je patila od upale pluća zbog toga što je bila živa zakopana.

U istrazi se tvrdi da je Stejsi iz Taunhila u Svonsiju prvi put srela Hjuza 2011. pre nego što je počeo da je zlostavlja. Evans je rekao da je porodica primetila da je imala "ogrebotine i modrice" na telu tokom veze i plašili su se za njenu bezbednost. Hjuza je sudija Pol Tomas osudio na doživotni zatvor sa najmanje osam godina u Krunskom sudu u Svonsiju.

U dramatičnoj izjavi žrtve na sudu, Stejsi je ispričala kako je zamalo umrla i provela skoro tri nedelje u komi nakon što je rekla da želi da prekine njihovu vezu. Rekla je:

- Jednostavna istina je ono što mi je rekao tog dana: "Ako ja ne mogu da te imam, niko ne može". Znao je da je veza gotova i znao je da mu se neću vratiti. Taj dan me je odveo tamo da me ubije i skoro je uspeo. Nikada neću zaboraviti šta mi je uradio tog dana i šta mi je uradio tokom naše veze i sada moram da živim sa tim do kraja života.

Stejsi je umrla kod kuće u novembru prošle godine nakon što je patila od infekcije grudnog koša. Pozvala je svog lekara opšte prakse dan pre smrti i rečeno joj je da uzima antibiotike. Ali tragično je pronađena mrtva u krevetu sledećeg dana zbog posledice "uzimanja lekova na svoju ruku" u pokušaju da izleči infekciju.

Istraga je saznala da je Stejsi počela da naručuje lekove preko interneta - a toksikološki izveštaji su otkrili niz sedativnih lekova u njenom sistemu koji su uglavnom bili prepisani. Obdukcijom dr Džona Vilijamsa utvrđeno je da je uzrok smrti bronhopneumonija sa kombinovanom toksičnošću leka. Vršilac dužnosti starijeg mrtvozornika Kolin Filips zabeležio je zaključak o nesrećnoj smrti. Rekao je:

- Čuo sam da je imala niz zdravstvenih problema u svom kratkom životu i da je bila izložena brojnim nasilnim vezama. Nema dokaza da je ovom prilikom nameravala da okonča svoj život.

Dodao je:

- Stejsi je umrla od posledica samolečenja kada je patila od infekcije grudnog koša.

