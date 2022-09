ŽIVELA JE S TRUDNOM LJUBAVNICOM SVOG MUŽA, A ONDA MU JE PRIREDILA BRUTALNU OSVETU: Ženi slavnog glumca DADILJA otkrila aferu

Glumac i političar Arnold Švarceneger poznat je po akcionim filmovima i svojoj poziciji guvernera, ali i po seks skandalu koji je obeležio život njega i njegove bivše supruge, Marije Šriver.

Inače nije tajna da je Švarceneger oduvek bio ljubitelj lepih žena, a to je značilo i da je vodio prilično buran ljubavni život. Sada već čovek u godinama, Arnold je nekada bio pravi ženskaroš, a prva njegova ljubav bila je Barbara Autlend. Ona je bila britanska učiteljica koju je ljubio 1969, pa sve do 1974, a glumac je kasnije rekao kako je njihovoj vezi presudila njegova ambicija da se probije do Holivuda.

1977. godine glumac je upoznao frizerku Su Morej na Venis Biču, a ona je sama priznala da su imali otvorenu vezu. "Kada smo oboje bili u Los Anđelesu, bili smo verni jedno drugom, ali kad je on odlazio iz grada, bio je slobodan da radi šta god hoće." I tako je upoznao ženu s kojom će stvoriti porodicu - televizijsku novinarku Mariju Šriver.

Par se upoznao 1977, a Marija je glumca odmah impresionirala i izgledom i inteligencijom. Venčali su se 9 godina kasnije, a tokom braka su dobili četvoro dece. Dugo su bili sinonim skladnog holivudskog braka, ali onda se naglo sve urušilo kada je javnost 2011. saznala da planiraju da se razvedu. Isprva nikome nije bilo jasno o čemu se radi, a onda su stvari počele da se kristališu. Skandal je bio ogromnih razmera.

Naime, nakon 25 godina braka Marija je zatražila razvod od glumca i to zato što je saznala da ju je varao s kućnom pomoćnicom s kojom ima i vanbračnog sina. Ta fatalna ljubavnica zove se Mildred Patricija Peti Bin, a koja je s glumcem imala sina od 14 godina kada je svet za njega saznao. Ispostavilo se tako da je Arnold varao Mariju dok je bila trudna, te je istovremeno napravio dete i Peti. Danas tako glumac ima dvojicu sinova istog uzrasta, samo s dve različite žene.

Da bi stvar bila gora, Peti je sa svojim sinom godinama živela pod istim krovom kao i Marija i njena deca. Žene su se poznavale 20 godina, pa je udarac za Mariju bio ogroman. Ona je pak za celu aferu saznala kada joj je porodična dadilja otvorila oči i rekla joj da ju je muž godinama varao. Tada je Marija suočila Arnolda i on je morao da prizna da ima drugu, tajnu porodicu koja slučajno s njegovom zakonskom ženom živi pod istim krovom.

Švarceneger je kasnije tvrdio kako 7 ili 8 godina nije ni znao da ima dete s Peti, dok nije shvatio da dečak neodoljivo liči na njega. Čim je to saznao, preuzeo je finansijsku brigu o dečaku, a ljubavnici i sinu kupio je i četverosobnu kuću s bazenom u Kaliforniji. Nekoliko meseci nakon Džosefovog rođenja Peti se razdvojila od supruga Rodželija, ali tek je 2008. godine zatražila razvod.

I Marija i Arnold papire za razvod potpisali su tek 2017. godine, 6 godina nakon rastanka. Marija je od Arnolda tražila milione odštete, a i dobila ih je. Na kraju je rekla kako smatra da je on izgubio puno, a ona ništa - jer se samo rešila serijskog preljubnika.

Nakon preljubničkog skandala, i dansko-italijanska glumica Bridžit Nielsen potvrdila je kako je imala aferu s Arnoldom dok je bio u vezi sa Šriver. "Ne bih ulazila u tu aferu da mi je rekao da planira da se oženi njome i da je to jako ozbiljno. Nije to rekao, pa smo nastavili naš odnos", rekla je tada.

Arnold je u kasnijem intervjuu otkrio kako jedino što bi promenio u životu jesu greške zbog kojih je patila cela njegova porodica.

