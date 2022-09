NAJVEĆI STRAH JE KAD NEMA NI DROGE NI PARA: Ispovest glumca o poročnom BLATU u kom je bio godinama i kako se iz njega izvukao!

Nikola Pejaković - Kolja, glumac, reditelj, scenarista i bluz muzičar. Čovek koji sebe maksimalno daje već godinama u mnogim sferama javnog života i isto toliko uspešno traje.

Starije generacije ga najviše pamte po ulogama u serijama i filmovima, koje je počeo snimati krajem 80-ih godina. Da budemo precizniji, Pejaković je u glumačke vode uplovio 1989. godine u filmu "Apstinenti" reditelja Dragana Veselinovića.

Nikola Pejaković je u poslednje vreme često u javnosti pričao na temu svog života. Života koji je često bio turbulentan i turoban. Kako sam Pejaković kaže, prolazio je kroz pakao unutrašnjih borbi, borbi sa porocima, borbi sa okolinom, kao i borbi sa raznim životnim nedaćama, a najposle i sa samim sobom.

O svemu ovome, kao i o mnogim drugim situacijama koje su ga pratile tokom karijere, Nikola govori bez ustezanja i dlake na jeziku. U jednom od pomenutih intervjua Pejaković upravo priča o pomenutoj borbi sa samim sobom. U ovoj borbi, kako je sam tvrdio, najvise mu je pomogla vera.

foto: Ana Paunković

"Lako je imati, ma kakvog protivnika naspram sebe, ali sebe pobediti, e to je već nešto, to je podvig" bile su Nikoline reči. Kolja je neretko govorio o svojim porocima i borbom sa njima. Sada je zagovornik drugačijeg života.

Bolno iskustvo je osetio na sopstvenoj koži i za domaće medije jednom prilikom izjavio:

foto: Screenshot televizija Hram

- Jedini strah, kad sam bio u porocima sam osetio od situacija, tipa - imam pare, al nemam dop; ili - ima dopa, al nema para; Ili - ima svega, ali diler se ne javlja, pao je ili nedostupan. Nije bilo straha da neću dočekati jutro. Mozak je tada u defanzivi, pravila ne važe. Po mom skromnom mišljenju, pravoslavlje je - normalnost. Svi ti poroci i sve te strasti, izbacuju te iz normalnosti. Ti si normalan sve dok u tebe ne uđe hemija, alkohol, cigarete, kocka, pohota... Ti si normalan dok ne vidiš nečije grudi, rakiju, drogu... Izbaci te to iz normalnosti, ne možeš normalno da razmišljaš i počinješ da praviš kombinacije kako da dođeš do dupeta ili do droge. Ili do obe stvari. Biti normalan, to je suština - izjavio je popularni glumac i pevač.

