POTRESNE SCENE SA SAHRANE KRALJICE ELIZABETE OBIŠLE SVET: Princeza Šarlot PLAKALA kao kiša zbog prabake, fotke GANULE sve

Princeza Šarlot je plakala posle kraljičine emotivne sahrane, a taj trenutak je slomio srca mnogima.

Sedmogodišnja princeza je obrisala oči, dok je tešila mama Kejt Midlton nakon što se oprostila od svoje voljene prabake.

foto: WPA-Pool / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Mala princeza je bila hrabra i ostala neverovatno pribrana tokom cele ceremonije u Vestminster holu. Videlo se kako plače tek kada je kovčeg Njenog Veličanstva spušten u mrtvačka kola kod Velington Arča.

Mnogi su ostali shrvani tim prizorima. Jedan je napisao: "Da li princeza Šarlot plače? Stani!" Drugi je rekao: "Nisam mislio da ću plakati, a onda sam čuo kako kreću gajde i onda sam video princezu Šarlotu kako plače dok su smeštali kovčeg iz kočija u automobil."

foto: WPA-Pool / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Šarlotin stariji brat, devetogodišnji princ Džordž, takođe je delovao emotivno tokom sahrane, a princeza od Velsa stavila ga je umirila stavljajući mu ruku na rame nakon što je on protrljao oči. Bio je između mame i tate i Šarlot, a bilo je mnogo emotivnih scena kada su brat isestra zajedno sa roditeljima ušli u Vestminstersku opatiju.

Očekivalo se da će deca biti odsutna sa sahrane, ali su princ i princeza od Velsa odlučili da je važno da budu tamo. Mama troje dece Kejt je viđena kako stavlja ruku na ramena svoje najstarije dece dok su ulazili u spomen obeležje. Džordž je bio na slici kako peva "The Day Thou Gavest, Lord, Is Ended" dok je stajao između svojih roditelja.

foto: WPA-Pool / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Tada se mogla videti Šarlot kako gleda oko sebe ispod oboda svog šešira dok su ožalošćeni pevali "The Lord's My Shepherd". U jednom trenutku, oni su stajali pored svoje strine Megan Markl. Porodica je potom zauzela svoja mesta pored lidera iz celog sveta kako bi se oprostila od britanskog monarha sa najdužim vladavinom, piše The Sun.

foto: Pool / Zuma Press / Profimedia

Nakon sahrane, Šarlot se pridružila Kamili i Kejt u kolima da prate procesiju do Velington Arč. Džordž je u međuvremenu viđen dok je šetao sa drugim članovima kraljevske porodice.

