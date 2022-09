HTELI SU DA ME DISKREDITUJU I UKLONE IZ POLITIKE! Branislav Lečić otvorio dušu: Niko mi se nije izvinio TO MI JE BOLNO I ŠOKANTNO

Poznati glumac Branislav Lečić gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji progovorio je o optužbama koleginice Danijele Štajnfeld o silovanju, ali i kako je to uticalo na njegov život sada.

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu, kako je Kurir pisao, odbacilo je slučaj u kojem je glumica Danijela Štajnfeld optužila Lečića za silovanje, apelaciono tužilaštvo je odbilo prigovor njenih advokata.

- To je rana koja je zarasla, ali je ožiljak i dalje tu. Taj ožiljak pipam svaki dan. Nema trenutka kada ja ne pomislim na to, jer je to nešto što je poremetilo moj život na način da nikada nisam mogao da zamislim. Nikada nisam očekivao da će se pojaviti neko ko će na taj način razmišljati o meni. Čak je postalo toliko medijski razvijeno i podržano, a niko nije imao milosti da sačeka odluku sudije i policije. Zaskočili su me i svi su poverovali u to i napravili od mene montruma. To je teško kada pogledaš sebe u ogledalo i pitaš sebe "jesi li ti to u primisli"? Taj obračun sa samim sobom i to iskušenje koje ne može tek tako da nestane. Taj ožiljak će za ceo moj život ostati tu - istakao je glumac.

foto: Kurir Televizija

- Ja sam vernik i od svega što mi se desi osećam da ima neku poruku odnosno neko korigovanje u životu. Ta poruka sigurno mora da ustroji mora neko moje korigovanje u životu. To je već intimna stvar koju ja moram da pronađem. Šta je to što je greška u mojoj komunikaciji, pa da time dozvolim da sebi stvorim pakao. U Bibliji kaže "put do pakla popločan je dobrim namerama" - rekao je glumac.

On smatra da mu je podmetnuto kako bi ga diskreditovali i uklonili iz politike, što je po njemu i uspelo.

- Mediji su ti koji formiraju stav. Na mom slučaju je to očigledno. Neko vas može linčovati jer su mediji tako odlučili, ali bez dokaza. Kada su se pojavile činjenice nisam video raspoloženje medija da me zovu da kažem svoju istinu. Već su mi samo zatvorili vrata. Video sam u toku čekanja da je u pitanju ozbiljno pakovanje koje je imalo svoj cilj. Diskreditaciju mene i uklanjanje mene iz politike kao što su i uspeli - naveo je glumac.

foto: Zorana Jevtić, Beta/ Teodora Milovanović

- Tu su se pojavile kolege koje su se post vestom reagovale što je meni najbolnije i najšokantnije. Razumem da je neko bio zaveden u trenutku kada je to objavljeno, ali čak i posle toga kada su dokazi tu. Ja nisam imao pojma ni šta je ona rekla, već posle 5 i po meseci saznajem da je ona iz dokumenata prijavila datum 07.05.2012. godine. Da se to desilo od 8 do 4 ujutru, a onda sama policija utvrdi da u tom trenutku ja igram predstavu - rekao je glumac.

foto: Zorana Jevtić

Takođe je naveo da je duboko razočaran što nije dobio izvinjenje ni o od koga.

- Niko me nije pozvao da se izvini. Ljudi se osećaju kada kažu nešto obavezni i onda tvrdoglavo i kruto drže svoj stav da pred sobom ne bi ispali grešni. Mislim da je brzina života takva da kada vidimo na autoputu nesreću bolje da se ne osvrćemo ili mešamo kao da se ništa nije desilo. Nisam ljut ni na koga, ali ožiljak postoji - istakao je glumac.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:00 Branislav Lečić recituje Gastozovu pesmu