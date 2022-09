NOVA SEKS AFERA TRESE SVET SLAVIH: Ljubavnica RASKRINKALA poznatog pevača! Varao je ženu sa mnom, hteo je dete da nazove PO MENI!

Ovih dana pevač grupe Maroon 5, Adam Levin, zasigurno ne spava mirno. Instagram zvezda Samner Stroh odlučila je da iskoristi svoju TikTok slavu i objavila je video u kojem javno priznaje da je imala s njim aferu koja je trajala gotovo godinu dana.

Da bi potkrepila svoju priču, objavila je i niz skrinšotova njegovih poruka koje joj je slao putem Instagrama. Rekla je da su nakon te afere prestali da razgovaraju, a da joj se on javio u porukama i pitao je da li može svoje dete da nazove po njoj.

foto: Profimedia

Samner, koja ima više od 350 hiljada pratilaca na Instagramu, odlučila je da snimi video za TikTok i prizna sve jer se o toj aferi poverila nekim svojim prijateljima, a jedan od njih odlučio je da njenu poverljivu priču plasira tabloidima. U videu otkriva da se s Levinom viđala godinu dana, ali nije otkrila u kom tačno vremenskom periodu. Zanimljivo je da je Levin u braku s manekenkom Victoria‘s Secret-a Behati Prinslu.

"Imala sam aferu s muškarcem koji je oženjen manekenkom Victoria‘s Secret-a. Tada sam bila mlada, naivna i, iskreno govoreći, osećala sam se iskorišćeno", priznala je u videu.

Levin i Prinslu u braku su od 2014, a ovog meseca su objavili da čekaju treće dete. Već imaju dve ćerke od četiri i pet godina.

Stroh je podelila snimak ekrana svog mobitela na kojem se vide poruke s Instagrama, a u koje joj je Levin navodno poslao nakon što je prestala da razgovara s njim nekoliko meseci. "OK, ozbiljno pitanje. Dobiću još jedno dete i ako bude dečak, stvarno želim da ga nazovem Samner. Slažeš li se s tim? SMRTNO sam ozbiljan", glasila je jedna od poruka.

Takođe je pokazala i niz zavodljivih poruka koje je dobila s naloga koji izgleda kao da je Levinov.

foto: Profimedia

Za učestvovanje u aferi branila se tako što je tvrdila da je njen moral nesvesno ugrožen i da je bila potpuno izmanipulisana.

"Neprijatno mi je što sam bila upletena u ovo s muškarcem s potpunim nedostatkom kajanja i poštovanja", priznaje.

Strohin video pregledan je 7,5 miliona puta za samo 10 sati otkako ga je objavila. Kasnije je objavila još jedan u kojem odgovara kritičarima, te im je poručila da ne pokušava da glumi žrtvu.

"Ni na koji način nisam pokušavala da pridobijem simpatije. Potpuno shvatam da nisam žrtva ovoga. Nisam ja ta koja je ovde stvarno povređena. To su Behati i njena deca i zbog toga mi je jako žao", priznaje Stroh.

Takođe je dodatno pojasnila šta je mislila pod time da je bila izmanipulisana.

"Prećutala sam najvažniji deo, a to je činjenica da sam imala utisak da je njihov brak gotov. Verovala sam da to prećutkuju kako bi izbegli negativne medijske natpise jer, kao što sam rekla, bila sam nova u Los Anđelesu, pa sam pretpostavila da je to tako sa slavnim osobama njegovog kalibra. I zato se osećam iskorišćeno, jer je znao da sam poverovala sve što mi je rekao zbog svoje ranjive pozicije i činjenice da sam bila nova u gradu. Takođe, poslao mi je poruku sa svog verifikovanog Instagram profila. Nisam imala razloga da to idem dalje da preispitujem. Ali sada shvatam da je to vjerojatno bila njegova taktika manipulacije", priznaje Stroh.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

