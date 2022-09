MUČNO I NEPOTREBNO: Brutalna scena SILOVANJA Merilin Monro u novom filmu ZGROZILA gledaoce! Prikazana kako POVRAĆA SVA U MODRICAMA

Netfliksov novi film o Merilin Monro, "Plavuša" (Blonde), sadrži slikovitu scenu u kojoj holivudsku divu brutalno siluje predsednik Džon F. Kenedi, što je uznemirilo neke gledaoce.

Film u kojem glume Ana de Armas, Ejdrijen Brodi, Bobi Kanavale, Zavier Samjuel, Kaspar Fillipson i Džulijen Nikolson nedavno je pušten u bioskope i trebao bi da postane dostupan za gledanje na Netfliksu 28. septembra 2022.

Većina radnje u filmu je izmišljena

Iako film prikazuje neke stvarne aspekte života pokojne glumice, većina radnje zapravo je temeljena na fikcijskom romanu Džojs Kerol Oet iz 2000. godine.

Film je izazvao burne reakcije nakon što je u avgustu objavljeno da je dobio ocenu NC17, što znači da deca mlađa od 17 godina ne mogu da gledaju film, čak ni pod nadzorom odraslih.

Međutim, sada je otkriveno da film sadrži višestruke prikaze seksualnog napada i nasilja - uključujući zastrašujuću izmišljenu scenu u kojoj Kenedi, kojeg glumi Fillipson, prisiljava glumicu da s njim izvodi oralni seks pre nego što je siluje.

Merilin se zatim budi u krevetu s modricama po celom telu, te odlazi u toalet da povrati.

Vulture je opisao trenutak kao "neverovatno napet, uznemirujući, krajnje neprijatan i iskorišćavajući", dok su ga ljudi na Tviteru nazvali "mučnim" i "nepotrebnim".

"Nemam ništa protiv biografskih filmova koji naginju fikciji, ali izmišljanje scena silovanja kako bi se dodalo priči koja bi trebala da kritikuje seksualizaciju jednostavno je pogrešno", napisao je jedan korisnik Tvitera.

Reditelj branio film

"Žena je mrtva, a vi to koristite kao izgovor da je pola vremena prikazujete golu i da to postane praktično porno film", dodao je drugi.

"Scena silovanja u 'Plavuši' nije radi umetnosti. To je čisto izmišljanje stvari u životu mrtve žene koja je jednom rekla da ne želi da se ljudi s njom tako šale", napomenuo je treći.

Film takođe navodno sadrži scenu u kojoj filmski producent Deril F. Zanuk siluje Merilin, kao i vaginalni snimak.

Reditelj Endru Dominik prethodno je branio film za Screen Daily, rekavši:

"To je zahtjevan film. Ako se to publici ne sviđa, to je njihov j*beni problem", poručio je.

