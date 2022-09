ŠAKIRA PREKIDA ĆUTANJE O NEVEROVATNO TEŠKOM RASKIDU SA PIKEOM: Ovo je NAJMRAČNIJI deo mog života! A evo šta kaže za njegovu AFERU

Kolumbijska pevačica Šakira (45) je prvi put progovorila o svom šokantnom raskidu od Žerara Pikea nakon 12 godina zajedničkog života i dvoje zajedničke dece, ali je odlučila da ne priča o njegovoj novoj vezi sa mnogo mlađom ženom, za koju avi tvrde da je njena kopija.

foto: Instagram

Šakira je bila iskrena o tome koliko je život bio težak, proteklih meseci, jer se njena veza sa 35-godišnjom fudbalskom zvezdom potpuno raspala. Pevačica sa fudbalerom ima dva sina nad kojim je nedavno dobila puno starateljstvo i to odlukom suda - devetogodišnjeg Milana i sedmogodišnjeg Sašu – nad kojim je nedavno dobila puno starateljstvo i to odlukom suda, a sada je dala prve javne komentare o raskidu.

- O ovome je zaista teško pričati uživo, pogotovo zato što je ovo je prvi put da sam se osvrnula na ovu situaciju u intervjuu. Do sad sam samo ćutala i samo pokušala da obradim celu situaciju. Uh, i da, teško je pričati o tome, posebno zato što još prolazim kroz to, i zato što sam u žiži javnosti i zato što naše razdvajanje nije kao obično razdvajanje, zato je ovo teško ne samo meni, već i mojoj deci. Neverovatno teško - objasnila je pevačica.

Pomenula je da je čiotavoj njenoj porodici teško palo konstantno praćenje i objavljivanje detalji iz njenog privatnog života.

- Sve u svemu, teško je. I pokušala sam da sakrijem situaciju pred svojom decom. Trudim se da to uradim i da ih zaštitim, jer to je moja misija, broj jedan u životu. Ali onda čuju stvari u školi od svojih vršnjaka ili naiđu na neke neprijatne vesti na mreži, i to stvarno utiče na njih... - zaključila je umetnica.

foto: Profimedia

Porodica je viđena zajedno u Taragoni u Španiji u oktobru Sada već bivši par objavio je raskid nakon desetak godina zajedno još u junu, iako se činilo da Shakira tada nije želela da se veza završi, a pošto je on već u novoj vezi sa 23-godišnjom studentkinjom za odnose sa javnošću Klarom Čia Marti mnogi su se pitali kako se sve završilo.

foto: Profimedia

Šakiru su pitali kako je prihvatila da je njihova dugoročna veza gotova, ali je ostala uzdržana u vezi nove romanse svog bivšeg.

- Mislim da su ti detalji nekako previše privatni da bi ih delili, barem u ovom trenutku… sve je tako sirovo i novo. Mogu samo da kažem da sam sve što sam imala uložila u taj odnos i svoju porodicu - tužno je rekla Šakira.

Govorila je o tome da je imala "nomadski život“ pre nego što su njihova deca pošla u školu, a zatim da su se preselili u Barselonu radi Pikeove fudbalske karijere umesto da se presele u SAD zbog svoje muzike.

foto: Profimedia

- I tako, jedno od nas dvoje je moralo da uloži taj napor i žrtvuje se. Ja sam upravo to uradila - stavila sam svoju karijeru u drugi plan i došala u Španiju da ga podržim kako bi mogao da igra fudbal i osvaja titule. To je bila žrtva ljubavi. Zahvaljujući tome, moja deca su dobila ovakvu mamu, a ja sa njima imam neverovatnu konekciju koja je neraskidiva i koja nas održava. To je to. To je sve što mogu da kažem - zaključila je Kolumbijka.

(Kurir.rs / Dejli mejl)

Bonus video:

23:21 KO SAM JA: Vanja Camović, Kurir TV lice