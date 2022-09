VIKTORIJA BEKAM OPROSTILA DEJVIDU PRELJUBU, ALI MU JE JEDNOM REČENICOM ZAPEČATILA KARIJERU: To za nju nije bilo dovoljno tomeno

Dejvid Bekam iza sebe ima impresivnu fudbalsku karijeru koju je uspešno usklađivao s privatnim životom.

Igrao je u Mančester Junajtedu, Real Madridu, Milanu, Los Anđeles Galaksiju i Pariz Sen Žermenu, a u njegovoj biografiji se mogao naći još jedan klub. Pre nekoliko dana je to otkrio fudbalski menadžer Sven-Goran Erikson u podkastu "Sacked in the Morning".

Ispričao je kako je 2010. pregovarao s Dejvidom o tome da ga dovede nazad u Englesku, u fudbalski klub Lester, ali je njegova supruga Viktorija "uložila veto" i onemogućila da se to dogodi.

"Pitao sam Bekama na fudbalskom događaju i tamo je bila njegova supruga. Pre večere smo razgovarali. U to vreme sam bio angažovan u Lesteru, pa sam mu rekao: 'Kad tvoj ugovor u Americi istekne, zašto se ne bi vratio u Englesku, potpisao za Lester i odveo nas u Premier Ligu'", ispričao je Erikson.

"Odgovorio mi je: 'Možda, da'. Nije hteo da kaže ne. Onda je Viktorija rekla: 'Svene, možeš li da me zamisliš u Lesteru'", otkrio je menadžer.

"Rekao sam joj: 'Pa možda ne'", dodao je Erikson. To je nasmejalo Dejvida, koji je otkrio Svenu-Goranu jedan detalj.

"Kad smo živeli u Madridu, to nije bilo dovoljno otmeno za moju suprugu", rekao je menadžeru.

"Tako se završila rasprava o Lesteru", zaključio je Erikson.

Inače, jedan od sinova Viktorije i Dejvida profesionalno igra fudbal. Reč je o 20-godišnjem Romeu, koji ima ugovor s američkim klubom Inter Majami.

Ipak, mnogi ističu da se nije sam probio, nego uz pomoć tate Dejvida, koji je suvlasnik Inter Majamija.

Podsetimo, Dejvid i Viktorija su u braku od 1999. godine, a osim Romea imaju i sinove Bruklina i Kruza i ćerku Harper.

Par je prebrodio i fudbalerovu aferu sa asistentkinjom Rebekom Lus, a Bekam se više puta našao usred optužbi da vara suprugu. Tako je svojevremeno fotografisan i kako napušta noćni klub u Madridu s misterioznom ženom.

