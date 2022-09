PROCURILA VELIKA KRALJEVSKA ZAVERA: Čarlsu ROĐENI BRAT radio o glavi s POKOJNOM DAJANOM?! Nove ŠOK TVRDNJE drmaju svet!

Nema mira među Vindsorima, a od drama koje se odvijaju iza masivnih vrata palata i prozora prekrivenih teškim crvenim zavesama sa zlatnim resama, zavrtelo bi se u glavi i Šekspiru i autorima sapunica.

Najnovija u nizu priča je da je princ Endru navodno kovao zaveru s pokojnom princezom Dajanom i svojom bivšom suprugom Sarom Ferguson u pokušaju da spreče da princ Čarls postane kralj. Želeli su da britanski presto, ako kraljica premine naravno, preuzme tada maloletni princ Vilijam, a Endru, vojvoda od Jorka bio bi regent do Vilijamovog punoletstva.

Te senzacionalne tvrdnje iznosi poznata biografkinja Andžela Levin, u novoj biografiji o životu Kamile Parker Bouls, sada kraljice-supruge. Knjiga "Camilla, Duchess of Cornwall: From Outcast to Queen Consort", istražuje Kamilin odnos sa starijim članovima kraljevske porodice i kako su se oni menjali tokom vremena. Andžela Levin već je objavila biografije nekih članova kraljevske porodice, uključujući princa Harija 2018. i princa Vilijama i Kejt 2015. godine.

Citirajući "visoko pozicioniranog insajdera", Levin u knjizi piše da se princ Endru navodno silno trudio da spreči starijeg brata da dođe na presto.

- Bila su to mračna i čudna vremena, u kojima je paranoja postala stvarnost. Bilo je to jako zabrinjavajuće - rekao je taj izvor opisujući događaje: - Njegovo ponašanje bilo je vrlo, vrlo negativno i izuzetno neprijatno za kraljicu koja se nije slagala s njim. Bila je to jedna od retkih prilika da majku nije uspeo da uveri u nešto što želi. Očito je bio jako ljut što nije mogao na neki način da vlada zemljom.

A čini se da mu navodne spletke nikad nisu oproštene.

Daily Mail je objavio kako su kontaktirali Bakingemsku palatu i predstavnike vojvode od Jorka tražeći komentar na ovu priču.

Andžela Levin takođe piše kako je Endru pokušao da uveri kraljicu da spreči Čarlsa da se oženi s Kamilom sipajući otrovne komentare, tvrdeći da njeno poreklo nije dovoljno aristokratsko, te da je nepouzdana. Njegov neprijateljski stav prema Kamili nikad se nije promenio, a nije nestala ni njegova ljutnja zbog toga što je ona prihvaćena u porodici.

Kamilina bliska prijateljica Lusija Santa Kruz (koja je navodno i upoznala princa Čarlsa i Kamilu 1970. godine) rekla je: "Kada je Kamila bila u braku s Endruom Parkerom Boulsom, išla je s njim u Balmoral i družila se s kraljevskom porodicom. Neverovatno su se dobro slagali s njom... Ali kad je taj brak propao, te kada je ponovo počela njena veza s princem Čarlsom, počeli su da je odbacuju i prebacivali su krivicu za sve (šta se dogodilo u njegovom braku s Dajanom) na nju, što je bilo jako nepravedno."

Vojvoda od Jorka i kralj Čarls III, tvrdi Levin, imaju zategnut odnos već godinama, a on se dodatno dramatično pogoršao otkako se otkrila povezanost princa Endrua s pedofilom i seksualnim predatorom Džefrijem Epstajnom.

Bakingemska palata u januaru je objavila da će princu Endruu biti oduzete sve vojne titule i pokroviteljstva, te da u suštini prestaje da biva aktivni član porodice. Tada je rečeno da će se on, u slučaju optužbe za seksualno zlostavljanje Amerikanke Virdžinije Gifri, braniti protiv toga kao privatni građanin. Bilo je jasno kao dan da princ Čarls ima ključnu ulogu u takvom razvoju situacije, i to uz podršku princa Vilijama, budućeg prestolonaslednika.

U to vreme su izvori iz Palate rekli da se o odluci "nadugo i naširoko raspravljalo" nakon Endruovog neuspelog pokušaja da uveri sudiju da odbaci građansku tužbu koju je Gifri podigla protiv njega. Princ Endru se na kraju nagodio s njom, ali detalji nagodbe nisu poznati. Navodno se radi o pet miliona dolara odštete. Bakingemska palata tada je negirala da je novac za odštetu i sudske troškove stigao iz kraljevske blagajne.

Britanska javnost je uverena da su Čarls i Vilijam učinili sve da Endrua, već godinama najomraženijeg člana kraljevske porodice, gurnu u pozadinu. Iako je oduvek bila posebno meka srca kada je vojvoda od Jorka u pitanju, tu je odluku odobrila i kraljica. U februaru ove godine mediji na Ostrvu naširoko su se raspisali o toma da je Čarls rekao svom bratu da se drži pozadine i ne ističe na zvaničnim događajima. Rojalisti koji su smatrali da je Endru osramotio monarhiju, besneli su videvši kako Endru pokušava da se umili majci, posebno otkako je počela da živi u Vindsoru, u njegovoj neposrednoj blizini.

Sada kada je postao kralj, Čarls zasigurno neće bratu vratiti privilegije, niti mu omogućiti da se vrati na scenu - štaviše, čini sve da Endru postane što nebitniji. Naravno, to ne znači progon u provinciju i siromaštvo - princ će nastaviti da živi u slavnoj Royal Lodge, jednoj od najlepših i naraskošnijih kraljevskih kuća, a ni novca mu ne fali. Može mu nedostajati jedino moć ili ga mučiti neispunjena želja za tronom.

Čarls stalno govori o "manjoj monarhiji" i očigledno namerava da se drži najava o smanjenju broja zaposlenih, tj. članova kraljevske porodice koji su aktivni i zarađuju svoju platu. Takođe, planira da promeni pravilo o tome ko može da menja monarha u slučaju da je on sprečen da bude na dužnosti - Endru i njegova ćerka Beatris do sada su bili na tom spisku. Uskoro će, kako se čini, ostati i bez toga.

