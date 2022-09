SRUŠILA SE PORED GROBA DOK SU JOJ OCA SPUŠTALI U RAKU: Poznati muzičar progovorio o STRAŠNOJ porodičnoj tragediji!

Irski muzičar Bono Voks (62) koji se zapravo zove Pol Dejvid Hjuson je kao dečak od 14 godina izgubio majku, a o toj porodičnoj tragediji nerado govori.

foto: Profimedia

I ne samo to, o tom događaju nikada do sada nije pričao javno, ali čini se da je odlučio da je vreme da pusti neke osećaje napolje pa je u svojim memoarima "Surrender: 40 Songs, One Story" rekao kako on i njegov stariji brat Norman imaju vrlo malo uspomena na majku Iris i da su se trudili da izbegnu bol koju su osećali zbog tog gubitka. Majka im je preminula u septembru 1974. godine i to samo nekoliko dana nakon što je doživela moždani udar na očevoj sahrani.

"Bojim se da je bilo gore od toga i da smo se retko ponovno setili nje. Bili smo trojica Iraca i izbegavali smo bol za koju smo znali da ćemo je osećati ako ćemo pričati i misliti o njoj", priznao je Bono.

foto: Massimiliano Migliorato / AFP / Profimedia

A opisao je i događaj s dedine sahrane kada je video oca kako kroz gomilu okupljenih nosi majku u naručju.

"Žurio se da je odvede u bolnicu. Srušila se kraj groba dok su njenog oca spuštali u zemlju", prisetio se.

Samo tri dana kasnije on i brat dovedeni su u bolnicu da se oproste od nje, a njihov život otada je bio obeležen melanholijom, misterijem i melodramom.

Da podsetimo, ranije ove godine Voks je dao intervju za "Desert Island Discs" u kome je rekao kako je u jednoj francuskoj kapelici tražio oproštaj od svog pokojnog oca za način na koji se ponašao prema njemu nakon majčine smrti.

"Izvinio sam se ocu u maloj kapeli u Francuskoj nakon što je preminuo. Otišao sam tamo kada nije bilo nikoga i zapalio sam sveću. Kleknuo sam na kolena i samo sam rekao 'Gledaj, žao mi je što nisam bio tu za tebe. Puno si prošao, molim te, oprosti mi.' Imao sam komplikovan odnos s Bobom. Siguran sam da je sa mnom bilo teško nositi se i osećam se kao da nisam bio uz njega na način na koji sam trebao da budem.", otkrio je tada.

(Kurir.rs)

Bonus video:

04:01 NOGE KAO ŠERON STOUN, DRAGANA MIĆALOVIĆ U VRELOM IZDANJU! Glumica u nikad kraćoj haljinici, SEVNULA G*ZA a kamera sve snimila