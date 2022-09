ISPLIVAO NOVI SKANDAL KRALJEVSKE PORODICE: Evo zašto je Hari zakasnio na let i nije video kraljicu na SAMRTI, a onda odbio ovo

Princ Hari (38), odnosno vojvoda od Saseksa je navodno želeo da mu se supruga pridruži dok su članovi kraljevske porodice žurili na škotsko imanje da se 8. septembra oproste od svoje voljene majke i bake.

Međutim, novi britanski kralj je nazvao svog najmlađeg sina i rekao mu da "nije prikladno" da bivša glumica bude tamo, prema izveštajima.

Tvrdi se da je u sukobu koji je usledio, tokom kojeg se Hari borio da ubedi svog oca da dozvoli Megan da pođe sa njim, propustio let koji je prevozio Vilijama i njihove ujake Endrua i Edvarda za Škotsku - a sa tim i priliku da se oprosti, prenosi Blic Žena.

Princ - koji je monarhiju gurnuo u krizu nakon što su on i vojvotkinja senzacionalno napustili kraljevske dužnosti i otišli ​​iz Velike Britanije u Kaliforniju pre dve godine pri čemu su izneli niz zapanjujućih optužbi protiv porodice - bio je toliko ljut što je njegovoj supruzi zabranjeno da pođe sa njim, i da je propustio svoj prvi let, da je odbio da večera te večeri sa Čarlsom, Vilijamom i kraljicom suprugom Kamilom.

Umesto toga, jeo je sa vojvodom od Jorka i grofom i groficom od Veseksa pre nego što je otišao rano sledećeg jutra, prenosi The Sun, a izvor ističe:

- Hari je bio toliko zauzet jer je pokušavao da odvede Megan u Balmoral i svađajući se sa svojom porodicom da je propustio let. Čarls je uputio otvoren poziv Hariju da večera sa njim kad god je u zemlji.

Ali Hari je bio toliko besan da je odbio da jede sa ocem i bratom. Bilo je to ogromno prevrtanje. I izašao je iz Balmorala čim mu se ukazala prilika da uhvati prvi komercijalni let za London. Sledećeg jutra bio je prvi član kraljevske porodice koji je otišao, ukrcavši se na rani let British Airvaisa iz Aberdina, odakle je čak objavljena fotografija kako teši aerodromsku radnicu nakon što je ona prenela svoje saučešće zbog smrti njegove bake.

Kraljičina smrt je primorala da se kraljevska porodica i Hari ponovo sretnu i od tada su u centru pažnje javnosti koja prati njihov svaki korak.

