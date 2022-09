DAME IZ KRALJEVSKE PORODICE TRLJAJU RUKE: Evo koja će imati priliku da PRVA odabere komade iz LUKSUZNE kolekcije NAKITA I ODEĆE!

Nakon smrti Kraljice Elizabete II, počele su i polemike oko toga ko će od dama iz kraljevske porodice dobiti deo kolekcije odeće i nakita, koji joj je pripradao. Polemike su se povele oko toga koja dama će biti prva u hijerahiji pri biranju predmeta iz kolekcije odeće i dragulja.

Glavna urednica magazina Mažesti Ingrid Stjuard, otkrila je na koji će način kolekcija biti sortirana i podeljena.

- Pretpostavljam da će lični nakit Njenog pokojnog Veličanstva biti dat raznim članovima njene porodice. Princeza od Velsa, kao buduća kraljica, dobiće "lavovski deo" ' objasnila je ona.

- Postoje komadi koji će ostati na upotrebu surpuzi vladajućeg monarha, u ovom slučaju Kamili. Biće joj potrebna velika kolekcija koja će podržati njenu novu ustavnu ulogu.

Venčanica i haljina za krunisanje postaće eksponati.

- Neki predmeti, kao što su venčanica pokojne kraljice i haljina za krunisanje, biće sačuvani u istorijske svrhe i izloženi - rekla je kraljevski stručnjak Kristin Ros za FemaiL.

Zahvaljujući sjajnim usklađenim odevnih predmeta, do odgovarajućih šešira i tašni, kraljica je postala poznata po svom klasičnom osećaju za stil.

Njeno Veličanstvo, koje je u ponedeljak položeno na privatnoj sahrani u zamku Vindzor nakon državne sahrane, retko je dva puta viđeno u istom komadu odeće tokom njene 70-godišnje vladavine – a kada je to ipak bio slučaj, pažljivo je razmatrana nova kombinacija datih predmeta.

Sa obimnom kolekcijom garderobe i nakita, kraljičina smrt ostavila je mnoge da se zapitaju šta bi sada moglo da se desi sa njenom imovinom. Kraljevski stručnjak Kristin otkrila je šta će se desiti:

- Očekivao bih da će neke od njenih kultnih odevnih predmeta, kao što su njeni jubilarni ansambli ili kaputi i šeširi koje je nosila na kraljevskim venčanjima, sigurno biti sačuvani u istorijske svrhe.

- Kolekcija Istorijske kraljevske palate čuva veliki broj odeće kraljice Viktorije i princeze Dajane, a odeća kraljice Elizabete ima isto toliko istorijske važnosti i interesa, kao i njihove.

- Ne sumnjam da će njenu venčanicu i haljinu za krunisanje čuvati Kraljevski fond za kolekciju, i da će biti često izložene.

Šta će biti sa draguljima?

Kristin je takođe objasnila da većina dragulja Njenog Veličanstva pripada Kruni i da će biti preneta sledećem Suverenu.

- Predmeti iz kraljičine lične kolekcije bili bi prosleđeni članovima njene porodice, a svaki je lično odabralo Njeno Veličanstvo. Kao i svaka dragocena baština, ovo su svakako veoma posebni komadi.

- Takođe se nadam da su, poput venčanice princeze Beatris, neki odevni predmeti preneti njenim unucima.

- Mnoge od kraljičinih balskih haljina mogle bi se preinačiti kako bi odgovarale princezama Beatris i Eugenie, novoj princezi od Velsa, ili čak princezi Šarlot i Lilibet u budućnosti.

Veliki deo kraljičine imovine se drži u povereništvu, a ne kao deo monarhove privatne kolekcije, što znači da će njen nakit ostati tamo.

Kao kralj, Čarls je sada zadužen za kraljevske dragulje, koji su preneti od britanskih monarha od 17. veka.

Kraljica takođe ima privatnu kolekciju nakita, koja je popunjena sa 300 komada nakita, prema Tajmsu, i uključuje 98 broševa, 46 ogrlica, 34 para minđuša, 15 prstena, 14 satova i pet privezaka.

Megan Markl poslednja u nizu nasleđivanja

Smatra se da će veći deo kolekcije otići kraljici supruzi Kamili i princezi od Velsa.

- Postoji hijerarhija u svemu ovome - rekla je kraljevska ekspertkinja Kejti Nikol za Entertainment Tonight.

- Kraljica supruga, zaista, dobija pravo na prvi izbor kraljičinog nakita. A posle toga je naravno, princeza od Velsa Kejt. Vojvotkinja od Saseksa će, siguran sam, u jednom trenutku doći po neki nakit, ali ona je mnogo niže u hijerarhiji.

Kraljica je odeću davala i zaposlenima

Kada je reč o njenoj odeći, kraljevski biograf Brajan Hoi ranije je otkrio da bi je, kada se kraljici umori od svoje odeće, poklonila svojim komodičarima, koji bi ih ili nosili ili prodavali.

- Ako neko od njih želi da proda neki predmet, nije joj dozvoljeno da otkrije bilo kakve informacije o njegovom bivšem vlasniku, odnosno kraljici - napisao je Brajan u svojoj knjizi iz 2011. Not In Front of Corgis.

- Sve etikete i svi drugi dokazi koji bi mogli upućivati na kraljicu moraju biti uklonjeni kako niko ne bi mogao da uđe u trag njenom poreklu. Sve etikete koje se nalaze na odeći i sve što bi moglo da identifikuje da potiče od kraljevske porodice su izbrisane.

Neke odevne komade nosila je više puta

Kraljičina lična garderoba, kako je objasnila Anđela Keli bila je često "prilagođena i reciklirana što je više moguće“.

- Uobičajeno, životni vek odeće može biti i do oko 25 godina - napisala je u svojoj knjizi Druga strana novčića: kraljica, komoda i garderoba.

- Njeno Veličanstvo je uvek bila štedljiva i volela je da se njena odeća prilagođava i reciklira što je više moguće... Posle dva-tri izlaska, neki komadi postali bi poznati medijima, pa smo tražili načine da ih modifikujemo, ili bi se koristili kao odevni predmeti koji se nose na privatnim proslavama praznika u Balmoralu ili Sandringemu.

