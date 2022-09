VI GLEDATE KAKO ME SILUJU! Glumica otkrila kako je snimila najpoznatiji FILM ZA ODRASLE dok su joj držali PIŠTOLJ uperen u glavu!

Linda Suzan Boreman, poznata po umetničkim imenu Linda Lavlejs, koja se proslavila ulogom u filmu "Duboko grlo" tvrdi da je na snimanju preživela pakao.

Film "Duboko grlo" ("Deep Throat") smatra se legendarnim ostvarenjem industrije filmova za odrasle koji je potpuno pomerio, do tada, postavljene granice u toj oblasti. Zvezda ovog filma bila je Linda Suzan Boreman, poznata po umetničkom imenu Linda Lavlejs.

Ovaj film snimljen je pre tačno 50 godina i danas se nalazi u samom vrhu pretraživanih erotskih filmova. Snimljen je za samo četiri dana i vredeo je čak 25.000 dolara, što je za to vreme zaista bila impozantna cifra. Lindi je to ostvarenje donelo veliku popularnost širom sveta, o njenim veštinama u zadovoljavanju svi su pričali, a posteri sa njenim likom bili su u svim muškim sobama, barovima, radiocima i, naravno, u kamionima.

Ipak, godinama kasnije Linda napušta industriju erotskih filmova i otkriva užasavajuću istinu o samom snimanju popularnog filma koji joj je doneo popularnost, ali i o njenom generalnom angažmanu u filmovima za odrasle.

- Kad gledate film “Duboko grlo”, zapravo gledate kako me siluju. Zločin je što se taj film uopšte prikazuje, jer sam sve vreme imala pištolj uperen u glavu - priznala je Linda svojevremeno.

Ona je tvrdila da ju je tadašnji partner Čak Tejnor primoravao na te angažmane, kao i da ju je zlostavljao i potpuno joj uništio život.

- Tretirao me je kao plastičnu lutku. Prodavao me je drugim muškarcima za novac. Osećala sam se kao da sam smeće. Pristajala sam da snimam scene seksa, samo da me ne bi ubio. Pretio je mojoj porodici, bila sam u strahu i za njihove život - napisala je Linda u svojim memoarima, dodavši da je film “Duboko grlo” zaradio više od 600 miliona dolara, dok je njen honorar iznosio svega 1.250 dolara.

