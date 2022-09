KONAČNO JE DOŠLO NJENIH PET MINUTA: Kamila počela da se SVETI KRALJEVSKOJ PORODICI?! Istresla se na princezu, pa uplašila i Čarlsa

Kamila Parker Bouls prošla je trnovit put od ambiciozne ljubavnice princa do supruge kralja, a čini se kako je došlo njeno vreme da naplati neke stare dugove.

Malo ko ne zna da je danas 75-godišnja britanska kraljica Kamila bila jedina prava ljubav kralja Čarlsa III i ljubavnica za vreme njegovog braka s princezom Dajanom. Dajana je znala za sve što se događalo, a i sama je otvoreno priznala kako ih je od samog početka u tom odnosu bilo - troje.

Izveštaji o prvom susretu para variraju. Neki veruju da su se upoznali 1970. na polo utakmici u Vindzor Grejt Parku. Ali prema magazinu People, to se dogodilo dve godine kasnije. Kada je upoznala princa na zabavi 1972, Kamila Šand, tada 25-godišnjakinja koja je živela u Londonu, navodno mu je drsko rekla: 'Moja prabaka bila je ljubavnica tvog pra-pra-dede. Osećam da imamo nešto zajedničko.' Bez obzira koja je verzija događaja istinita, sevale su varnice.

foto: Dan Kitwood / PA Images / Profimedia

Čarls se pridružio Kraljevskoj mornarici 1971, a uprkos tome što je počeo da se viđa s Kamilom, odnos je očito zahladio kada se princ vratio na dužnost. Ljudi su izvestili: "Iako joj se zaljubljeni princ udvarao šest meseci, nije uspeo da je zaprosi pre nego što se vratio na more u februaru 1973."

Kamila je zapravo upoznala svog prvog muža, Endrua Parkera Boulsa, na zabavi 1965. godine, otkrila je autorka Peni Džunor u svojoj knjizi "The Duchess: Camilla Parker Bowles and the Love Affair That Rocky the Crown". Međutim, raskinuli su, a Endru je navodno započeo aferu s princezom Anom, Čarslovom sestrom, za koju su svi takođe dobro znali.

Džunor je čak rekla da Kamila nikada ne bi ni izlazila s princom Čarlsom da Endru nije prihvatio Anu.

foto: Profimedia

Kamila i Endru na kraju su obnovili svoju vezu nakon što je Čarls otišao na dužnost u mornarici. Venčali su se 4. jula 1973. godine, a Endru je navodno obožavao momačke zabave i varao Kamilu gde god je stigao.

Kamila i Endru su kasnije dobili dvoje dece - ćerku Lauru Parker Bouls i sina Toma Parkera Boulsa. Zanimljiva činjenica: Čarls je Tomov kum!

Kad je lejdi Dajana prvi put srela Čarlsa, on je bio u vezi s njenom sestrom, lejdi Sarom (rođenom Spenser, sada Mekorkvodejl). Dajana je tada imala samo 16 godina. U TV intervjuu nakon veridbe s Čarlsom 1981, Dajana je o tom prvom susretu rekla: "Bilo je to 1977, Čarls je došao u moju kuću. Bio je prijatelj moje sestre Sare. Došao je na lovačko snimanje. Mi smo se na neki način upoznali na oranici."

foto: - / Shutterstock Editorial / Profimedia

Veridba Dajane i Čarlsa objavljena je 24. februara 1981, a venčali su se samo nekoliko meseci kasnije, 29. jula. Dajana je tek bila napunila 20, dok je princ Čarls imao 32 godine. Čarls je obnovio vezu s Kamilom 1986. godine, uprkos tome što su oboje bili u braku i podizali svoje porodice.

Početkom 1993. procurio je intiman razgovor između Kamile i Čarlsa, koji je potvrdio nezakonitu vezu para. Snimljene 1989. godine, objavljivanje kaseta izazvalo je veliki skandal za kraljevsku porodicu.

Mirror je objavio transkript često burnog razgovora, a otkrića sadržana u njemu na kraju su dovela do raspada Čarlsovog braka s Dajanom i Kamilinog braka s Endruom. Kamila je podnela zahtev za razvod u januaru 1995, dok su se Čarls i Dajana rastali u avgustu 1996. Godinu dana kasnije, Dajana je poginula u Parizu, a princ Vilijam je već 1998. godine prvi put upoznao Kamilu.

foto: Profimedia

"Transparentna kampanja uvođenja" gospođe Parker Bouls u javni život započela je nakon Čarlsovog razvoda, ali je nakratko napuštena nakon smrti princeze Dajane. Princ Hari navodno je upoznao Kamilu kasnije.

Iako se kraljica protivila njihovoj vezi, par se 1999. prvi put pojavio u javnosti kao - par. Godinu dana kasnije, Elizabeta je popustila, te upoznala svoju naslednicu kojoj je pre smrti odobrila ovu titulu. 2003. godine par je uselio u Klarens Haus, a dve godine kasnije su se venčali.

Bilo kako bilo, Kamila je danas i zvanično kraljica, a već je počela da pokazuje netrpeljivost prema određenim članovima porodice kada joj nešto nije po volji. To nimalo ne čudi, jer je dugo nisu prihvatali, posebno Hari i Vilijam, a navodno ni Kejt Midlton. Ipak, s vremenom su se njihovi odnosi stabilizovali, a onda je došla i Megan Markl, koju Kamila navodno nije mogla da smisli, ali i obrnuto.

foto: Profimedia

To se moglo videti u više navrata, ali i na sahrani kraljice Elizabete II, kada se Kamila držala Kejt, dok je Megan stajala sa strane. Tako je očito da sadašnja kraljica deli mišljenje o bivšoj glumici s Kejt.

Ipak, na sahrani joj je zasmetalo i ponašanje princeze Šarlot, jedine ćerke princa Vilijama i Kejt Midlton, koju je otvoreno opomenula, a zatim poručila Kejt: "Vodi je", kako bi se nestašna 7-godišnjakinja smirila tokom ceremonije.

Najoštriju reakciju ipak je dobio princ Hari sa suprugom Megan kada je došao pred kralja i kraljicu sa zahtevom za pomirenje.

Iz izvora bliskih kraljevskom dvoru saznalo da je prva koja se protivila povratku Harija i Megan u okrilje porodice bila nova kraljica, Kamila. Nakon što je čula da Megan želi da se umili kralju i "proda" mu svoju priču kako bi dao njenoj deci kraljevske titule, Kamila je navodno od šoka ispljunula čaj koji je pila, te je naglo i glasno rekla da to neće ići tako lako.

foto: Dan Kitwood / PA Images / Profimedia

Navodno je Kamila ranije poludela i kada je čula da Hari želi nasamo da se vidi s ocem i izgladi odnos s njim. Rekla je kako njemu i Megan kraljevska porodica ne može tek tako da oprosti sve što su rekli u protekle tri godine protiv njih i institucije monarhije.

Inače, pre nego što su se Megan i Hari preselili u SAD početkom 2020, imali su privatan sastanak s Kamilom i Čarlsom, a koji je bio vrlo neprijatan. Zakasnili su, pa im je preostalo samo 15 minuta za razgovor, a po onome što se šuška u Bakingemskoj palati – govorila je samo Kamila. Dala je do znanja paru kako svojim postupkom okreću leđa Harijevoj istoriji, nasleđu i tradiciji, te da kraljevska porodica takve postupke neće oprostiti.

foto: Profimedia

Hari je poslednjih dana hteo i posrednike u komunikaciji s porodicom, a brutalan odgovor takođe je došao od Kamile koja mu je jasno dala do znanja kako kraljevska porodica neće plaćati dodatno osoblje samo kako bi koordinirali komunikaciju s bivšim Saseksovima. Izjavila je da je predlog smešan, a Čarls se s njom složio.

Čini se kako tek sad počinje prava vladavina bivše ljubavnice, koja je uvek vukla konce iz senke, tvrde stručnjaci. Neki idu i korak dalje, te tvrde kako je ona tajno oružje palate, jer je prava šefica i zapravo stoji iza svih važnih odluka.

Čarls je i za vreme braka s Dajanom svakodnevno telefonski razgovarao sa svojom sadašnjom suprugom, te je ispitivao za mišljenja i savete, dok je Dajanu smatrao nezrelom i ženom željnom pažnje, o čemu govori i četvrta sezona hit serije "Kruna".

(Kurir.rs/ Story.hr)

Bonus video:

03:11 KRALJ ČARLS DAO 600.000 FUNTI ZA OBNOVU HILANDARA! Stručnjaci: Nova šansa za saradnju sa Britanijom ČARLSA TREBA ZVATI U SRBIJU!