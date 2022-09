JOŠ PRLJAVIŠTINE O MEGAN MARKL IZLAZI NA VIDELO: Šok navodi da je ALAVA na novac i da je SOCIOPATA, totalno je RASKRINKALI u knjzi

Zaposleni u palati veruju da je vojvotkinja od Saseksa namerno ostavljala dokaze, dok je pažljivo planirala svoj odlazak iz kraljevske porodice, tvrdi se u novoj knjizi "Extracts of Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown" autora Valentajna Loua.

foto: Profimedia

Takođe, ljudi koji su u tom periodu radili za Harija i Megan, a koji su sebe nazivali "Klub preživelih iz Saseksa", smatraju da je Amerikanka "narcisoidni sociopata".

Naime, "The Sunday Times" sinoć je objavio izvode iz gore pomenute knjige koja između ostalog opisuje i loš, nategnut odnos Saseksovih sa osobljem, odnosno najbližim pomoćnicima i onima koji su radili u njihovom timu. U knjizi su zaposleni opisani kao pristojni ljudi koji su isprva verovali u Megan i želeli da učine sve kako bi pomogli paru da uspe.

Međutim, navodi se i da su oni u jednom trenutku uvideli da je Megan svoj odlazak pažljivo isplanirala i da je to bio čin sa predumišljam, a istakli su i da je "jedna od njenih glavnih briga bila da li će moći da zaradi novac za sebe".

"Želela je da ne bude prihvaćena, od prvog dana bila je opsednuta tim narativom", rekao je jedan od bivših zaposlenih autorki knjige.

Izvori tvrde i da je njen tim navodno u više navrata rekao za nju: "Izigrani smo, nasamareni da poverujemo da su njene namere dobre".

U knjizi se tvrdi da je osoblje bilo uvereno da je Megan želela u javnosti da pokaže kako ju je institucija izneverila i čak se smatralo da postoji tačno osmišljen motiv iza njene odluke da se žali ševofima ljudskih resura, koji su saosećajno slušali, ali nisu ponudili pomoć.

foto: Profimedia

"Ovo je bilo neizbežno: HR je tu da se bavi pitnajima zaposlenih, a ne članovima kraljevske porodice. Megan je to verovatno znala, pa šta je tamo radila? Ostavljanje traga kako bi nekada to poslužilo kao dokaz je mogući odgovor i svedoči o njenoj lukavosti", piše u knjizi.

"Svi su znali da će se insitituciji suditi po tome koliko je Megan srećna ili nije. Greška koju su napravili jeste ta što su mislili da ona želi da bude srećna", navodi se u knjizi.

U svom intervju sa Oprom Vinfri u martu 2021. Megan je naglasila razliku između kraljice i onih koji su je okruživali, a za koje je smatrala da su odbili da joj pomognu kada joj je najviše trebalo i koji su plasirali neistine o njoj.

Njeni pomoćnici postali su do te mere razočarani da su počeli da sumnjaju da su čak i njene najočajnije molbe deo startegije koja je osmišljena kako bi odlazak bio lakši.

foto: Profimedia

"Oni veruju da je htela da istupi i da slobodno može da kaže: "Pogledajte - nisu hteli da me podrže"", navodi se u knjizi.

Neki od onih koji su radili za Megan sveli su njeno ponašanje na želju da zaradi, ali da ima svoj lični novac, a navodno je jedini način za to bio da ostavi kraljevske dužnosti i vrati se u Ameriku.

Deo problema, prema jednom izvoru, bio je u tome što su svi u palati bili previše ljubazni i uljudni: "Kada neko odluči da ne bude pristojan prema njima, oni nemaju ideju šta da rade. Pregazila ih je ona, a onda ih je pregazio Hari", tvrde izvori.

foto: Profimedia

U knjizi se navodi još niz tvrdnji poput toga da je Hari slao "grube, užasne mejlove", te da je Megan "cvilela" jer nije plaćena za kraljevske turneje, te da je dovodila osoblje do suza ispadima i maltretiranjem, kao i da je dogovorila intervju sa Oprom šest meseci pre Megzita prenosi Blic Žena.

(Kurir.rs)

Bonus video:

03:11 KRALJ ČARLS DAO 600.000 FUNTI ZA OBNOVU HILANDARA! Stručnjaci: Nova šansa za saradnju sa Britanijom ČARLSA TREBA ZVATI U SRBIJU!