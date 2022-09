NAKON AGILERE, BRITNI SPIRS UDARILA NA DŽEJ LO: Volela bih nju da vidim na MOM MESTU! A onda se obrušila na Džastina Timberlejka!

Slavna pevačica Britni Spirs nastavlja da iznosi detalji svog života tokom 13-godišnjeg starateljstva pod kojim ju je njen otac, Džejmi Spirs, držao.

Nakon što je nedavno uvredila Kristinu Agileru i njene plesačice, Britni se sada uporedila s pevačicom i glumicom Dženifer Lopez objasnivši kako je bila tretirana poslednjih 13 godina.

- Volela bih da vidim nekoga ko će reći Dženifer Lopez da sedi osam sati dnevno sedam dana u nedelji... bez auta - napisala je Spirs.

- Volela bih da vidim menadžerski tim kako kaže Dženifer Lopez da prođe kroz ono kroz što sam ja prošla. Šta mislite, šta bi ona uradila? Njena porodica to nikada ne bi dopustila - dodala je pevačica.

Spirs je istakla kako joj je njen dugogodišnji tim za obezbeđenje govorio da ostane kod kuće, te da nije imala nimalo privatnosti dok su mogli da je gledaju kako se presvlači i gola tušira.

- Najgora stvar je što me sopstvena porodica zatvorila na to mesto četiri meseca, napisala je, te dodala kako su je naglo skinuli s lekova koje je inače uzimala, te zatim drogirali litijumom.

- Prve tri turneje koje sam radila, svaka je pesma bila remiks, tako da je zvuk bio nov za moje obožavatelje. To je ono po čemu sam bila poznata. Punih 13 godina za vreme mog starateljstva želela sam remikse svojih pesama kako bi učinila da pesme budu nove - objasnila je pevačica.

- Tokom četiri godine za vreme kojih sam radila u Vegasu, svakih šest nedelja imala sam slobodno. Tražila sam da me povežu s producentima koji bi stvorili zanimljiv zvuk. Rečeno mi je "ne" - prisetila se, te takođe komentarisala negativno iskustvo koje je imala na dodelama nagrada.

- Otišla sam na j*benu Diznijevu dodelu nagrada gde su bila četiri neverovatna vokala koja su radila upravo ono što sam ja želela da radim tokom tih 14 godina. Kratke remikse mojih pet najboljih pesama na pet minuta - započela je.

- Mislim da je Džastin Timberlejk imao najduži nastup na VMAS-u u trajanju od sedam minuta, možda i više - nastavila je.

- Moja deca su to gledala i rekla "Mama, zašto su to učinili?" Uništili su mi sve, osramotili me i učinili da se osećam kao niko i ništa - zaključila je Spirs.

