UCENILI SU ME DA IMAM SEKS, A ONDA SU ME DROGIRALI I ZLOSTAVLJALI: Čuveni lepotan otkrio TRAUME iz mladosti i svi su ZANEMELI!

Metju Mekonahi, poznati glumac, otkrio je u podkastu Amande de Kadenet "The Conversation: About the Men" da je bio zlostavljan kao tinejdžer.

Metju je govorio o tome kako je bio "ucenjen da ima intimni odnos kao 15-godišnjak i da ga je drogirao i zlostavljao muškarac kada je imao 18 godina", a o ovome je već govorio i u svojoj knjizi "Zelena svetla".

foto: Profimedia

Iako 52-godišnji glumac nije išao na terapiju kako bi rešio traumu koju je doživeo, rekao je da je u životu imao mnogo ljudi koji su mu pomogli da to preživi:

- Imao sam jako dobre prijatelje. Imao sam dobre mentore. Imao sam starije muškarce, starije žene, bračne parove, koji su odvojili vreme da sednu i porazgovaraju sa mnom.

Metju je rekao kako je u obe situacije u kojima je bio zlostavljan bio svestan da nije reč o zdravom odnosu, a da su mu u tom shvatanju pomogli raniji razgovori s tatom.

foto: Profimedia

- Roditelji su me učili poštovanju žene, poštovanju veze, poštovanju se*sualne intimnosti, poštovanju prostora. Otac mi je rekao: "Ako ikada osetiš da devojka okleva, prestani." I bio je u pravu, doveo sam sebe do određenih situacija i znao sam kada treba da stanem. Nikada nisam prestao da verujem u stvari kojima su me učili moji mama i tata. Rekao sam sebi da se neću plašiti veze jer je moje prvo iskustvo bila ucena - ispričao je glumac.

Osim toga, istakao je da ne poriče to što se dogodilo, ali da voli život i da veruje u ljude.

- I dalje mi je poverenje na prvom mestu. Neću da idem kroz život noseći taj teret, da to definiše način na koji se ponašam prema ljudima oko sebe - dodao je Metju.

(Kurir.rs)

