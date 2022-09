BOLJE PRIPAZI! Nevaljali princ Džordž PRIPRETIO drugaru iz razreda: Kejt i Vilijam uče decu da nisu PRIVILEGOVANA, ali on ima stav

O deci Kejt Midlton i princa Vilijama mnogo se pričalo tokom ove godine. Savršeno su se nosili na sahrani svoje prabake i herojski su ispoštovali sve protokole.

Ipak, kada je Elizabeta početkom juna proslavljala svoj platinasti jubilej, prinčevi Džordž i Luis dobili su nadimak nevaljali jer su pokazali da su pre svega deca, te su pravili različite grimase i nestašluke.

No, to su sve dečije bubice, a Kejt i Vilijam maksimalno se trude da nauče decu da to što su rođeni u kraljevskoj porodici ne znači da su privilegovani.

- Oni odgajaju svoju decu, a naročito Džordža sa svešću o tome ko je on i kakvu će ulogu naslediti, ali ne žele da ih opterećuju osećajem dužnosti. Džordža shvata da će jednog dana biti kralja i kao dečak posvađao se sa drugarima u školi, nadmašivši ih ubojitom rečenicom - napisala je Kejti Nikol, autorka koja 25 godina prati dešavanja u britanskoj kraljevskoj porodici.

Mnoge druge detalje napisala je u knjizi "The new royals", a između ostalih našla se i priča o tome kako princ Džordž i te kako zna da se zauzme za sebe. Naime, kada ga je drug iz razreda naljutio, mali princ mu je jednostavno rekao:

- Moj otac će biti kralj, pa bolje pripazi.

Ovo je dokaz da, iako je princ Džordž mali, ima svega 9 godina, i ume da bude pravo obično dete, je svestan koliku odgovornost nosi njegova pozicija i da će razumeti svoju ulogu koja ga čeka u budućnosti.

