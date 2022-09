PARČE PAPIRA PRODATO ZA 26.000.000 DINARA NA AUKCIJI: Pripadalo je legendarnom DEJVIDU BOUVIJU, a evo zašto je toliko PAPRENO

Orginalni rukom pisani tekst pesme "Starman" Dejvida Bouvija iz 1972. prodat je u utorak na aukciji u Velikoj Britaniji za 203.500 funti (oko 27 miliona dinara), objavila je aukcijska kuća Omega Auctions.

foto: Profimedia

Pesma je prvi put objavljena na Bouvijevom petom albumu "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars". Početna cena teksta ispisanog plavim mastilom na papiru formata A4 iznosila je oko 40.000 funti (oko 5.246.000 dinara ). Na papiru se vide izmene i dodaci koje je unosio Bouvi, kao i pravopisne greške koje je pevač ispravio.

Dokument je 2013. bio izložen u muzeju "Victoria & Albert" na retrospektivnoj izložbi posvećenoj pevaču, koji je preminuo u januaru 2016. u 69. godini.

Aukcijska kuća Omega Auctions objavila je da tekst prodaje anonimni privatni kolekcionar koji ga je nabavio još osamdesetih godina prošlog veka.

foto: Profimedia

Dokument je na aukciji ponuđen u sklopu prodaje većeg broja predmeta pod nazivom "David Bowie i Glam Rock", a obožavaoci su među ostalim mogli da kupe postere i vinile, odnosno gramofonske ploče.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:17 POPULARNI PEVAČ POSTAO AKADEMSKI GRAĐANIN! Svi ga znamo po hitovima, a on IZNENADIO ZVANJEM: Ko bi rekao da se ovim bavi?