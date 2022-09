TUŽNE VESTI: Umrla je najfotogeničnija devojka na svetu! Glumica i preminula nakon duge borbe s Parkinsonovom bolešću u 84. godini

Veniša Stivenson, koja je poticala iz ugledne holivudske porodice, preminula je preksinoć u domu za stare u Atlanti nakon duge borbe s Parkinsonovom bolešću, preneo je "Holivud riporter„.

Džoana Veniša Invikta Stivenson rođena je u Londonu 10. marta 1938. godine. Ali, dok je bila klinka Venišin otac, engleski scenarista i reditelj Robert Stivenson se na poziv čuvenog producenta Dejvida Selznika seli u Holivud.

I Stivenson gradi uspešnu karijeru u američkoj "fabrici snova“, a ostao je upamćen kao reditelj čuvenog ostvarenja "Meri Popins“, zbog kojeg je bio nominovan i za Oskara za najboljeg sinearistu, dok su iza njega i naslovi kao što su "Rudnici kralja Solomona“ i "Džejn Ejr“.

I majka Ana Li je bila engleska glumica, igrajući u čuvenom filmu Džona Forda "Kako je bila zelena moja dolina“ i sapunici "Opšta bolnica“.

Kada je bila tinejdžerka, od svega 14 godina Venišu Stivens je na plaži u Malibuu primetio fotograf Piter Guland, poznat po pin-up fotkama. I ubrzo je Stivensova krasila naslovnice mnogih časopisa, uključujući i "Eskvajer“.

Kada joj je bilo samo 17 godina magazin "Popular Photography“ proglasio ju je "najfotogeničnijom devojkom na svetu“, što ju je pratilo čitav život.

– Počeli su da mi prilaze ljudi na ulici i traže mi autograme. Upitala bi ih: "Šta će vam, nisam ništa uradila?“ – prisećala se u jednom intervjuu pre nekoliko godina.

Nije prošlo dugo vremena i počeli su da stižu i pozivi holivudskih studija. I 1956. godine potpisala je ugovor sa studijom RKO Radio Pictures. Ostaje upamćena po ulogama u filmovima "Ostrvo izgubljenih žena“, "Darby’s Rangers“, "Horor hotel“.

Veniša Stivenson je, pored karijere na filmu i televiziji, imala i buran ljubavni život. Bila je udata za glumca Rasa Tamblina, muzičara Dona Everlija, a spekulisalo se da je bila u romantičnim vezama s Elvisom Prislijem, Odijem Marfijem…

Snimila je i filmove "Grad mrtvih“, "Jet Over the Atlantic“, "The Big Night“, "Day of the Outlaw“, "Studs Lonigan“, "The Sergeant Was a Lady“, ali kada se udala za Everlija rešila je da se "okane“ glume.

Nikada nije znala ni za šta drugo, priznala je jednom, do Holivuda, dodajući:

– Ne znam da li bih ikada mogla da pričam o bilo čemu s računovođom ili fizijatrom. O čemu bismo pričali? Pretpostavljam da je moj život bio veoma uskogrud, s obzirom da su filmovi bili ceo moj svet – kazala je jednom prilikom Veniša Stivenson.

