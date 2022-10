ALEKS RODRIGEZ PRVI PUT O RASKIDU S VERIDBE S DŽENIFER LOPEZ: Evo šta kaže na pitanje o njenom BRAKU s Benom Aflekom!

Bivši profesionalni igrač bejzbola Aleks Rodrigez gostovao je u emisiji "Who‘s Talking to Chris Wallace?", gde je progovorio o svom privatnom životu, uključujući i propalu veridbu s pevačicom Dženifer Lopez.

Rodrigez i Lopez raskinuli su u aprilu 2021. nakon četiri godine veze, a ubrzo nakon toga ona je započela vezu sa svojom starom ljubavlju, glumcem Benom Aflekom, s kojim je danas u braku.

"Iskreno, smeta li ti to što je samo nekoliko dana nakon vašeg raskida ona viđena s Benom Aflekom, te se na kraju i udala za njega, a ne za tebe?", pitao ga je voditelj.

foto: Profimedia

"Pre svega bih želeo da kažem da mi je drago što nikada neću biti predsednički kandidat jer bi me ubio", odgovorio mu je u šali Rodrigez i zatim nastavio: "Gledajte, to s Dženifer je bilo dobro iskustvo. I njoj i njenoj deci, koja su pametna, lepa i divna, želim im sve najbolje."

"To je to?", upitao ga je voditelj.

"To je to", odgovorio je Rodrigez.

I to nije bio jedini trenutak u kojem se Rodrigez osećao kao da je na vrućoj stolici. Voditelj je takođe pitao bivšu zvezdu Jenkisa da li je on materijal za ženidbu. Rodrigez, koji je već jednom bio u braku s Sintijom Skartis, s kojom je dobio dvoje dece i razveo se, imao je brojne veze, uključujući one sa slavnim zvezdama - Madonom, Kameron Dijaz i Kejt Hadson.

foto: Profimedia

"Misliš li da si dobar materijal za muža? Ili misliš da ti se, iskreno, samo sviđa da se udvaraš ženama?", pitao je voditelj.

"Mislim da kada pogledaš moj život, Kris, setićeš se da sam spomenuo kako me, kad sam imao 15 godina, Sports Illustrated nazvao vrhunskim igračem u zemlji. A u to sam vreme bio Aleks Rodrigez. A onda negde usput, s 24 godine dobijam ugovor vredan 250 miliona dolara i verovatno sam tada malo skrenuo s puta i postao A-Rod," objasnio je Rodrigez i dodao da tokom svojih 20-ih i 30-ih verovatno baš i nije bio "najbolji dečko‘".

"Mislim da ću biti predivan partner ili muž i otac zbog svih lekcija koje sam naučio iz svojih najvećih životnih grešaka", dodao je Rodrigez, koji se prisetio sramotne suspenzije iz 2014. zbog korišćenja dopinga.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

Bonus video:

00:28 Dženifer Lopez i Ben Aflek se ponovo verili: Latino diva lepe vesti podelila na Tviteru