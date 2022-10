ROĐENI OTAC ME JE SILOVAO OD PETE GODINE: Šok tvrdnje ćerke slavnog glumca! Neću više da ĆUTIM i gledam kako mu se svi dive!

Najstarija ćerka nemačkog glumca Klausa Kinskog, Pola Kinski, iznela je šokantne tvrdnje o tome da ju je otac seksualno zlostavljao i fizički maltretirao od njenog ranog detinjstva.

Ona je u intervjuu za "Stern" magazin rekla da je otac, glumac najpoznatiji po ulogama u filmovima Vernera Hercoga silovao od njene pete i da je to trajalo 14 godina.

- On je počeo da me dira i ljubi otvorenih usta kada sam bila veoma mala, imala sam 5 ili 6 godina - rekla je Pola Kinski koja je takođe glumica i živi u Nemačkoj.

Međutim, legendarni nemački glumac Klaus Kinski je mrtav od 1991. godine, pa je teško proveriti te tvrdnje, ali njegova ćerka kaže da je godinama živela u strahu da joj niko neće verovati, ali da je konačno rešila da progovori.

Glumica je rekla da je godinama trpela njegovo nasilje, što seksualno, što fizičko, kao i verbalno zlostavljanje, kao i da je ponašnje njenog oca često bilo zastrašujuće, prenosi The Guardian.

- Kao dete sam uvek držala jezik za zubima jer me je plašio. Bila sam zavisna od njega i njegove pažnje - i naglasila da joj je otac pričao da je njegovo ponašanje veoma normalno i da tu nema ničeg spornog i da očevi širom sveta rade to isto svojim ćerkama. Ona je sve to opisala do detalja u svojoj knjizi i ocu koji je preminuo 1991. godine od srčanog udara.

- Izjedao me osećaj krivice. Osećala sam se kao da sam ga izdala i razočarala, mnogo sam plakala tada - i naglasila da je večito bila rastrzana između poriva da mu udovolji i da ga odbije.

- Napisala sam knjigu jer ne mogu više da gledam kako ga hvale i kako ga uzdižu iz godine u godinu, morala sam da reagujem - rekla je i osvrnula se na činjenicu da njegog oca smatraju glumačkim genijem i da je upravo iz tog razloga želela da objasni pravo stanje stvati i pokaže realnu sliku svog oca.

Rekla je i da nikada nije mogla da gleda filmove svog oca u kojima je obično glumio tirane, kriminalce i odmetnike.

- Kada bih videla deo tih filmova, pomislila sam kako je on takav i privatno. I kako god, ja sam sve te stvari iskusila i to je istina - rekla je Pola.

Nastasja Kinski, polina polustestra sa kojom glumica nije imala dublji kontakt je rekla da je ponosna nju što što je progovorila, a rekla je i da je Klaus pokušao i nju da zlostavlja. Nastasja je negirala da je i ona bila žrtva očevog seksualnog zlostavljanja, ali je priznala da ju je on maltretirao na druge načine, te da je jednom pokušao i da je seksualno napastvuje, ali da nije uspeo.

Pola je rekla i da je prekinula kontakt sa ocem kada je imala 19 godina, a kada je umro, nije osetila ništa.

- Kada je umro, majka, poznata pevačica mi je javila telefonski i ja nisam osetila ništa. Ni tugu ni mržnju - rekla je, ali i naglasila da želi da inspiriše druge žrtve zlostavljanja da progovore o svojim tamničarima jer "to je kao da ste dobili doživotnu robiju".

Pola je rođena 1952. godine u Berlinu, a knjigu u kojoj govori o incestuoznoj vezi je objavila 2013. godine. Njena majka je tvrdila da ništa nije primećivala. Pola se bavi glumom i ima troje dece sa advokatom Volfgangom Hepnerom.

