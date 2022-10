PRINC HARI SE ZAMERIO JEDINOJ ŽENI KOJOJ NIJE SMEO: Zbog niskih udaraca plaća VISOKU CENU! Preko ovoga mu NIKAD neće preći!

Stručnjaka za kraljevsku porodicu i njihove biografije u Velikoj Britaniji ima mnogo, a najznačajnija od svih je Andžela Levin. Andžela je dugogodišnja biografkinja kraljevske porodice, te se smatra pravim stručnjakom kada je reč o istoriji britanske monarhije, ali i odnosima unutar Bakingemske palate.

Sada je pak Andžela podigla prašinu tvrdnjom kako je princ Hari, odavno poznat i kao "crna ovca" kraljevske porodice, u više navrata bio okrutan i grub prema Kamili Parker, sadašnjoj kraljici supruzi. Kako je ona od 2005. udata za njegovog oca Čarlsa, danas kralja, Hari baš nju nikako nije smeo da vređa – međutim, to je činio redovno, a zbog toga mu je odnos s ocem "na tankom ledu".

foto: i-Images / Eyevine / Profimedia

Naime, Andžela je napisala knjigu "Camilla, Duchess of Cornwall: From Outcast to Queen Consort", a u njoj je otkrila niz pikanterija o članovima kraljevske porodice.

"Htela sam da napišem ovu knjigu kako bi ljudi upoznali Kamilu, serija 'Kruna' je bila okrutna prema njoj, a princ Hari je takođe rekao neke ružne stvari o njoj", izjavila je Andžela na predstavljanju svoje knjige javnosti.

Za početak, Andžela je tako objasnila da se megapopularna Netfliksova serija ružno ponela prema Kamili jer ju je opisala samo kao ljubavnicu princa Čarlsa, te napomenula da je to bila i njena prabaka, Elis Kepel. Andžela tvrdi da su televizijski prikazi Kamile bili u mnogo toga nepravedni, jer ju je serija prikazala kao seksualnu predatorku i otimačicu muškaraca, što ona u suštini nije bila. Jednostavno je volela princa i s njim dugo nije mogla da bude u zvaničnoj vezi – no danas mu je ipak supruga, nakon dugih godina čekanja.

foto: Profimedia

Levin je izjavila da su se Kamila i princ Čarls upoznali kad je on imao 22, a ona 24 godine i da je znao da će upasti u nevolje s roditeljima. "Kamila je bila aristokratkinja, ali ne na najvišem nivou, a pre je bila u vezama. Izuzetno su se dobro slagali", kazala je Levin.

Andžela je takođe istakla da je Kamilin pristup "savršen za Čarlsa".

"Kamila ne želi da bude u centru pažnje, što je idealno za Čarlsa jer neće biti ljubomoran kao sa svojom prvom ženom", rekla je Levin, te potvrdila stara šuškanja da je Čarls mrzro princezu Dajanu zbog njene popularnosti u narodu.

foto: Dan Kitwood / PA Images / Profimedia

No, ono što je mnoge najviše zaintrigiralo u celoj ovoj priči je to da je Andžela u svojoj knjizi navodno otkrila niz situacija u kojima je princ Hari, mlađi sin kralja Čarlsa III i princeze Dajane, uvredio Kamilu tokom godina. Zbog spomena na svoju majku, pokojnu princezu, nije želeo da prihvati očevu ljubavnicu kao maćehu, niti joj je izražavao dužno poštovanje. Zna se da se verbalno s njom direktno obračunavao kao i da ju je godinama ignorisao, a do dan-danas krivi svog oca za nesrećnu sudbinu svoje mame Dajane, koja je poginula u Parizu nakon razvoda od Čarlsa.

foto: Profimedia

Međutim, sve se to mrgođenje i zameranje Kamili Hariju obilo o glavu. Kako nije bio pristojan prema njoj tokom godina, ona sad nema previše volje da iskaže srdačnost prema njemu i Megan Markl, a koji nakon smrti kraljice Elizabete II pokušavaju da se vrate u okrilje porodice. Zna se da Kamila utiče na Čarlsa tako da on svom sinu neke stvari nije spreman da oprosti, te da mu sam jako zamera njegovo odnošenje prema ženi koju je voleo čitav život. Zbog svoje nesmotrenosti Hari se tako našao u nezavidnoj situaciji, tvrdi Andžela.

(Kurir.rs/ Story.hr)

Bonus video:

17:04 PRINC FILIP I PRINCEZA DANICA EKSKLUZIVNO ZA KURIR TV: Kraljica Elizabeta bila stidljiva! Otkrili da li će pristustvovati sahrani