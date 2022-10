IMAMO NOVU MEGAN MARKL?! Razmažena supruga Bruklina Bekama pokazala NEPOŠTOVANJE prema SVEKRVI! Isplivao neprijatan snimak (VIDEO)

Otkad su se venčali početkom aprila ove godine, u životu Nikole Pelc i Bruklina Bekama ne prestaje drama.

Supružnici su navodno mesecima u lošim odnosima s Bruklinovim roditeljima Viktorijom i Dejvidom Bekamom, a Nikola je nedavno "dolila ulje na vatru" kada je otkrila svoju stranu sukoba. Ipak, mladi supružnici su došli da podrže dizajnerku na Nedelji mode u Parizu ili su to tek odglumili kao predstavu za javnost.

Ipak, čini se da Pelc nije mogla da se suzdrži od teranja inata svekrvi. Naime, Bruklin je snimljen kako s osmehom na licu priča sa svojom majkom, ali Nikola ih je ignorisala i u jednom trenutku čak okrenula leđa. Za to vreme su majka i sin razgovarali kao da se ništa ne dešava. Prizor je postao viralan na TikToku.

"Meghan Markle 2.0", "Govor tela sve govori", "Svekrva vs. snaja", "Ona je milijarderka. Mislite da mari za Viktoriju?", neki su od komentara.

Inače, Nikola se nedavno na svađu osvrnula u intervjuu za američko izdanje magazina Grazia i objasnila da je tenzije s Viktorijom uzrokovao debakl s njenom venčanicom.

"Planirala sam da nosim venčanicu koju bi mi izradila Viktorija. Bila sam iskreno uzbuđena što ću moći da nosim kreaciju koju je napravila moja buduća svekrva. Počele smo da dogovaramo dizajn haljine i onda je prošlo nekoliko dana i niko mi ništa nije javljao. Potom je Viktorija nazvala moju majku i rekla da njen atelje ne može da izradi haljinu", započela je glumica svoju stranu priče.

"Zbog toga sam pričala sa svojom mamom i bliskom prijateljicom, stilistkinjom Lesli Fremar i rekla im: 'Nažalost, ovo ne može da se napravi, šta nam je sledeći korak?' Imala sam sreće što sam mogla da otputujem u Valentinov atelje", nastavila je Nikola s objašnjenjem.

"Kada čitam stvari poput toga da nikad nisam htela da nosim venčanicu koju je izradila Viktorija ili nešto takvo, to me povređuje. Pokušavam to ne dozvolim, ali jednostavno ovo nije istina. Malo je koma kad shvatiš: 'Ljudi to misle', ali jednostavno nije istina", istakla je milijarderka koja je nosila venčanicu modne kuće Valentino.

"Da budem iskren, moja supruga mi je očito na prvom mestu i nikada ne želim da je vidim uzrujanu. Kada ljudi govore smešne stvari, samo pričamo o tome i idemo dalje. Čuvamo leđa jedno drugom 100 odsto i idemo dalje zajedno', nadovezao se Bruklin.

Ranije se šuškalo da Pelc nije htela da Viktorija imalo učestvuje u venčanju i da skoro da nisu komunicirale, zbog čega je izbila svađa između njih. Iako se glumica trudi da prikaže da su ona i Bruklin u dobrim odnosima s Viktorijom i Dejvidom, po komunikaciji na društvenim mrežama i tome što se mesecima nisu videli uživo, vidi se kako je njihov narušen.

Osim toga, za razliku od Nikole, njeni svekar i svekrva se ni ne trude da javno prikažu da imaju idiličan odnos. Osim što je milijarderka još jednom pokušala da utiša glasine ovim intervjuom, otkrila je da su ona i Bruklin željni roditeljske uloge.

