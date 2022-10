JELENA TINSKA: IZGLEDALA SAM KAO MLAZNI AVION I BILA PUNA KO BROD! Zarađivala sam samo od ove stvari i živela u METROPOLU

Jelena Tinska sada živi u Debeljači u kojoj je ugostila voditeljku Realne priče Isidoru Lukić. Ispričala je na šta je trošila novac, a to joj se vratilo na specifičan način.

foto: Kurir televizija

- Ja sam imala svoje potkrovlje u Beogradu, i 1994. moje čerke i ja smo odlučile da ga prodamo i da one odu da se školuju u Kanu i Londonu. A u to vreme ja sam bila puna kao brod jer sam držala vežbe, držala sam ih od 3 do 9. Izgledala sam kao mlazni avion, ali je to bilo fenomenalno vreme. Ja nisam htela da kupujem kuće nego sam htela da školujem decu - rekla je Jelena Tinska, pa pritom dodala:

01:04 Jelena Tinska živi daleko od okova grada, a kuću je dobila od čerkica na poklon

Kada se to završilo kada je ovde počelo loše, ja sam postala podstanar, prvo sam živela u Metropolu. Sve prave zvezde su barem jednom živele u hotelu, a tamo sam bila 6 meseci. Živela sam divno, i počela sam da iznajmljujem kuće. Moje ćerke su rekle da sam prodala potkrovlje za njih i da su one odlučile da mi kupe kuću.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:22 Jelena Tinska bez dlake na jeziku o Merimi i Lečiću