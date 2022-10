PRINC HARI I MEGAN MARKL UZVRATILI NISKIM UDARCEM: Jednim potezom NADMUDRILI PODMUKAO GEST kraljevske porodice! Ovo će ih zaboleti

Princ Hari i njegova supruga Megan Markl izostavljeni su iz novog zvaničnog porodičnog portreta na kom je kralj Čarls III pozirao sa suprugom Kamilom i princom i princezom od Velsa, Vilijamom i Kejt Midlton.

Međutim, samo nekoliko dana nakon što je kraljevski portret objavljen na zvaničnom Instagram nalogu Bakingemske palate, na društvenim mrežama osvanule su nove fotografije Harija i Megan.

Objavio ih je fotograf Majsen Hariman na svom profilu na Instagramu, a fotografije su nastale prošlog meseca na samitu One Young World u Mančesteru, na kojem je Megan održala i govor.

"Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa nekoliko trenutaka pre ceremonije otvaranja One Young World samita prošlog meseca", napisao je fotograf u opisu fotografija od kojih je jedna u boji, pa se vidi da Megan nosi crveni komplet, dok na crno-beloj par pozira bočno, a na obema se drže za ruke.

Fotograf je Harijeve i Meganine dosad neviđene fotografije objavio samo dva dana nakon što je objave portreta takozvane nove kraljevske četvorke, fraze koja se nekada odnosila na Harija, Megan, Kejt i Vilijama, pre nego što su Saseksovi odlučili da napuste kraljevske dužnosti i odsele u SAD.

Očekivano, fotografije odbeglog para uspele su da zasene kraljevski portret, a fanovi kraljevske porodice uvereni su kako su Hari i Megan upravo to i planirali.

Zanimljivo je napomenuti i to da je fotografija Čarlsa, Kamile, Vilijama i Kejt snimljena noć uoči sahrana kraljice Elizabete II, a za to vreme su Hari i Megan takođe bili u Londonu.

Kraljičina smrt uspela je i, barem na kratko, da ujedini posvađanu braću, pa smo tako nakon dve godine opet imali priliku da vidimo Harija, Megan, Vilijama i Kejt na okupu.

Međutim, nakon sahrane, Hari i Megan vratili su se u SAD svojoj deci - sinu Arčiju i ćerki Lilibet.

Par je ovih dana u fokusu javnosti i zbog nove knjige kraljevskog biografa Valentina Loua "Courtiers: Intrigue, Ambition, and the Power Players Behind the House of Windsor" u kojoj su otkriveni brojni dosad nepoznati i šokantni detalji o Megan Markl.

(Kurir.rs)

