VERIO JE PRSTENOM OD 14.500€, A DAN KASNIJE SAZNALA DA JE VARA: Plemkinja koju svi obožavaju doživela JAVNO PONIŽENJE! Tužna sam

Aristokratkinja poznata kao "španska Kim Kardašijan" progovorila je o raskidu sa verenikom nakon što je otkrila da ju je varao.

Tamara Falko, polusestra pevača Enrikea Iglesijasa, nedavno je objavila veridbu s Injigom Onijevom, pohvalivši se pritom vereničkim prstenom u vrednim 14.500 evra, ali samo 24 sata nakon što je podelila tu srećnu vest, objavljen je snimak na kome se on letos ljubio s drugom ženom na festivalu Burning Man u SAD.

Nakon javnog skandala, Tamara je objavila da raskida veridbu s investitorom, a takođe je obrisala objavu o veridbi s Instagrama, te prestala da ga prati, prenosi Hola!.

Takođe je obećala da raskid neće uticati na njene profesionalne obaveze, a tu je reč i održala, pa je tako otputovala u Meksiko kako bi učestvovala na 14. izdanju Svetskog kongresa porodice. Tamo je odlučila da otvori dušu, pa je ispričala kako ne mrzi svog bivšeg verenika, ali joj je žao zbog načina na koji je on posložio prioritete u životu.

"Ne osećam mržnju prema njemu, niti odbojnost, samo mi je žao, žao mi je što uz sve divne stvari koje postoje u životu i za koje smatrate da su to stvari za koje živite, ispadne da to nije tako i to me stvarno rastužuje", rekla je Tamara.

Lepotica s madridskom adresom jedna je od najfotografisanijih žena u Španiji, a plemićku titulu nasledila je od svog oca, Karlosa, petog markiza od Grinjona, nakon što je umro 2020. godine. Takođe je preuzela vlasništvo nad palatom El Rincón koja se nalazi izvan Madrida.

Zbog njenog glamuroznog života na Instagramu je prati 1,4 miliona ljudi, a Netflix je o njoj napravio i rijaliti seriju "Lady Tamara".

(Kurir.rs/ Hola!)

Bonus video:

00:06 Sija prsten na ruci Milice Todorović