MEDIJI MU BILI VAŽNIJI OD ROĐENOG BRATA! Megan i Hari POVREDILI Kejt i Vilijama: Potez princa i glumice užasnuo PRESTOLONASLEDNIKA

Valentina Lo objavila je knjigu koja je posvećena britanskoj kraljevskoj porodici, a koja govorio i o i Megzitu i o onome što je prethodilo razdoru na dvoru, te postavlja pitanje da li je Megzit mogao da se spreči.

Ova autorka tvrdi da je sukob mogao da se izbegne. Podseća na dokumentarac ITV-ija sa Megan Markl i princom Harijem u glavnim ulogama. Ti intervjui snimljeni su 2019. u Johanesburgu, tokom njihove posete Africi. U isto vreme Kejt Midlton i princ Vilijam bili su u službenoj poseti Pakistanu gde ih je dočekao šokantni preokret.

Megan je tada pričala koliko se teško bori sa medijskom pažnjom - kao vojvotkinja i novopečena majka, dok je Hari poručio da su on i njegov brat krenuli različitim putevima, piše "Dejli mejl".

Medije su preplavili izveštaji o tom dokumentarcu, a Kejt i Vilijam su to shvatili kao izdaju a i sam termin emitovanja intervjua bio je sporan. Prema mišljenju princeze i princa od Velsa, Megan i Hari namerno su odabrali da iznesu svoju stranu priče u momentu dok je još trajala turneja u to vreme vojvotkinje i vojvode od Kembridža. Bitka za medijsku pažnju je baš važna poznatim parovima? Ne treba sumnjati u to, a Valentina Lo kroz redove poručuje da je suština u tome što su stariji sin Dajane i Čarlsa i njegova supruga u svemu ovome videli nepoštovanje.

Vilijam je ubrzo pozvao brata na sastanak, a Hari ga je pitao ko sve zna za to. Nakon što mu je brat odgovorrio da će morati da obavesti sekretaricu koja će sve organizovati, mlađi brat odbio je ponudu. Važnije mu je bilo da novine ne saznaju za taj susret nego da se vidi sa najbližim rođakom, kaže autorka.

Moglo bi se zaključiti i da je Hari sumnjao u namere Vilijama -otkud toliko nepoverenja među braćom? A sve i da to nije problem, zar je išta važnije od sloge u porodici? U ovoj priči jeste. Usledilo je još intervjua Megan i Harija među kojima je i onaj u emisiji Opre Vinfri 2021. Valentina Lo ističe da je američka glumica tada iznela mnogo neistina.

