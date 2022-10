PREMINULA LEGENDA KANTRI MUZIKE LORETA LIN: Ćerka rudara dala je glas generaciji, pevajući o onom o čemu niko nije želeo da priča

Legendarna američka kantri pevačica Loreta Lin je preminula u 90. godini. Njena porodica je potrvdila vest u izjavi za AP.

"Naša voljena majka, Loreta Lin je preminula mirno, u snu ovog jutra, 4. oktobra u svom domu na njenom voljenom ranču u Hjurikejn Milsu", napisala je porodica, a zamolili su za privatnost u ovim teškim trenucima dok tuguju i naglasili su da će detalji komemoracije i sahrane biti objavljene naknadno.

foto: Profimedia

Pevačica hita "You Ain’t Woman Enough" hospitalizovana je zbog moždanog udara u maju 2017. i tada je otkazala turneju i izdavanje albuma.

Prošlog oktobra vratila se u centar pažnje i to prošlog oktobra kada je govorila na događaju koji je slavio uvođenje njenog prijatelja Alana Džeksona u Kuću slavnih kantri muzike. Lin je izgledala slabo dok je izlazila na binu uz podršku i rekla da je Džekson jedina osoba koja je može naterati da napusti kuću.

U januaru 2018. pala je i slomila kuk u svojoj kući u Tenesiju, što je navelo njenu sestru, pevačicu Kristal Gejl, da zamoli obožavaoce za "ljubav i molitve".

Lin, koja je rođena kao Loreta Veb u Bučer Holou u Kentakiju, bila je najnagrađivanija kantri izvođačica, prodavši više od 45 miliona albuma širom sveta.

foto: Profimedia

Udala se sa 15 godina, naučila je da svira gitaru od 17 dolara koju joj je kupio njen suprug Oliver Dultil Lin i snimila njenu prvu ploču "I’m a Honky Tonk Girl" 1960. godine. Imala je pesmu broj jedan na listama sedam godina kasnije, a imala je još 15 hitova na top listama uključujući "Don’t Come Home A’ Drinkin’ (With Lovin’ on Your Mind)".

Njena najprodavanija autobiografija iz 1976. godine, Rudarova ćerka, pretvorena je u film nagrađen Oskarom, a Sisi Spejsek je dobila Oskara za njen portret zvezde.

Loreta i njen muž, čiji je nadimak bio Du, imali su šestoro dece i bili su u braku 48 godina do njegove smrti 1996. Pevačica je kasnije otkrila u svojoj autobiografiji iz 2002. godine, "Still Woman Enough" da ju je muž prevario i da su imali burnu vezu.

"Nikad me nije udario, a ja mu nisam uzvratila dulo", rekla je za CBS News 2002.

Napisala je pesme o svađi sa Duom i njegovom opijanju i neverstvu, rekavši za Time 2016. da kada ih je pevala: "Znala sam da će se ženama dopasti jer sve žene žive na isti način, znaš? Većina žena."

Lin, koja je imala 70 pesama na top listama kao solo izvođač i duete, primljena je u Kuću slavnih kantri muzike 1988. i Kuću slavnih kantri gospel muzike 1999 piše US Weekly.

Odlikovana je Predsedničkom medaljom slobode bivšeg predsednika Baraka Obama 2013.

foto: Profimedia

"Ćerka ovog rudara dala je glas generaciji, pevajući o onom o čemu niko nije želeo da priča i govoreći o čemu niko nije želeo da razmišlja", rekao je Obama (61) na ceremoniji dodele medalja. "A sada, više od 50 godina nakon što je snimila svoju prvu ploču… Loreta Lin i dalje vlada kao kraljica kantri muzike koja ruši pravila i postavlja rekorde."

(Kurir.rs)

