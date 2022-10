LIČE NA PLASTIČNE VIRŠLE, ŠTA ĆE ONE DA RODE?! Tanja Bošković BRUTALNO o estetskim zahvatima! Džaba vam SILIKONI, smešne ste!

Tanja Bošković stari kao vino, jer i u sedmoj deceniji i dalje izgleda zanosno, a kako je svojevremeno otkrila, ne posvećuje previše vremena fizičkom izgledu i nezi. Ona je jednom prilikom progovorila i o estetskim zahvatima koji su postali pravi trend među ženama.

- Meni je žao lepih devojka koje su imale potencijal, ali su se izoperisale i sad liče na plastične viršle. Što se mene tiče, ceo život se smejem i svuda idem peške, to je tajna moje lepote - otkrila je jednom prilikom Tanja pa dodala:

foto: Damir Dervišagić

- Lepota jeste unutra. To nijedna od ovih sa silikonima u ustima, izoperisane, neće shvatiti o čemu im pričam. Džaba vam silikoni, koga ćete prevariti, sebe u ogledalu, šta? To je zaista smešno. Zamislite te devojke koje stavljaju implante u jagodice, grudi, ne znam gde sve više... Šta će one da rode? O čemu se radi? I glupo je i nepotrebno. A tek žene mojih godina koje pokušavaju da ispeglaju bore! Šta pokušavaju sebi da kažu? Ove oči ne mogu da se prevare. Ja znam koji sam život preživela. To mi je najlepše od svega. Znam i kad sam rđa bila i kad sam padala i kako sam mučena ustajala. I šta me briga? - iskrena je glumica

Iako je u penziji, nastavila je da igra u pozorištu, a ostale dane, kako kaže, zna da ispuni.

foto: Dragan Kadić

- Ja sam žena u penziji i imam prava šta god hoću, a da ne moram ništa. Nekad pustim tišinu u mislima, to je najteže. Volim da plivam, uglavnom hodam, i to kroz život, izbegavam vožnju automobilom, volim da se družim s ljudima, imam dugogodišnja prijateljstva. Mislim da to čini zdravlje, a negovati zdravlje je naša obaveza - ističe ona.

U slobodno vreme Tanja se bavi ručnim radom, uređuje i preuređuje, gradi, pravi, crta.

foto: Damir Dervišagić

- Nerviraju me sivi zidovi. Volim lepotu, lepe vrtove i volim da ih sređujem. Volim da to bude uredno i lepo. Volim da gledam sport, ali nije odmor nego se nerviram. Pravi odmor je kroz fizički rad, na taj način održavam liniju - otkriva glumica.

Takođe, kada ju je nedavno jedan novinar upitao kako uspeva da održi tako zanosnu figuru slavna glumica je odgovorila u svom duhovitom maniru.

- Sine, gladna sam od ‘68 - odgovorila je Tanja.

(Kurir.rs)

