ZLOGLASNA SEKTA JOJ JE UNIŠTILA ŽIVOT I ODVOJILA JE OD NAJVREDNIJEG: Procurili detalji braka slavnog glumačkog para! Da se zalediš

Iako je jedna od najvećih holivudskih zvezda i, u skladu s tim, baš svi od fanova do paparaca žele da znaju svaku pojedinost iz njegovog privatnog života, Tom Kruz svoj ljubavni život poslednjih godina krije kao zmija noge.

Njegova poslednja potvrđena veza bila je s Kejti Holms, od koje se razveo 2006, a od tada su ga povezivali s brojnim ženama. Međutim, nijednu vezu nije potvrdio. Na njegov ljubavni život, koji je bio sve samo ne skroman, umnogome je uticala i sajentologija, čiji je predani sledbenik od rane mladosti.

U sajentologiju ga je uvela njegova prva supruga, glumica, Mimi Rodžers. Njen otac bio je prominentan član Sajentološke crkve i prijatelj njenog osnivača L. Rona Hubarda, a povezan sa sajentologijom bio je i njen prvi suprug Džejms Rodžers, čije prezime glumica i danas nosi. I ona sama je imala aktivnu ulogu u organizaciji.

Mimi je u međuvremenu napustila sajentologiju, a pisalo se i da je njihov vođa Dejvid Miskejvidž kriv za to što se razvela od Toma.

Njegov treći brak, s glumicom Kejti Holms, počeo je i završio u znaku sajentologije, a u vreme kad je Kejti bila trudna s njihovom ćerkicom Suri, mnogo se pisalo o tome kako će morati da se porodi u potpunoj tišini, odnosno da joj je, prema pravilima sajentologije, zabranjeno da proizvodi zvukove na porođaju.

Naime, prema sajentološkoj praksi, majci i detetu tokom porođaja mora da se obezbedi što tiše i mirnije okruženje. Tom je u jednom od ranijih intervjua negirao da će Kejti morati da ćuti tokom porođaja i da neće dobiti epiduralnu.

"Radi se o poštovanju prema majci, ne mora ona da bude tiha. Majka može da napravi koliko god buke mora. No, zašto bi drugi ljudi oko nje pravili buku? Ako je sve okolo mirno i tiho, zbog toga je to posebno", rekao je Tom.

Par se razveo 2012. godine, nakon šest godina braka, a Kejti je dobila potpuno starateljstvo nad njihovom ćerkicom. O razlozima razvoda nikad nisu govorili, a Tom navodno godinama nije video malenu Suri, koja trenutno ima 16 godina.

Glumica Lea Remini, koja je napustila sajentologiju i neretko deli bizarne informacije o ovom kultu, tvrdi da Kejti godinama ćuti o Tomu i sajentologiji jer se boji da će izgubiti starateljstvo nad Suri.

"Stalno sam se pitala zašto Kejti Holms ili Nikol Kidman nisu progovorile. Pretpostavljam da su ih naterali da potpišu ugovore koji im to zabranjuju. Verujte mi, Kejti ne sme sa mnom da izađe na ručak, a bile smo bliske prijateljice. Boji se da će izgubiti starateljstvo nad Suri. To je stvarno bolesno", rekla je Lea u jednom intervjuu.

Pisalo se da ga je sajentologija koštala veze s prelepom glumicom Penelope Kruz. s kojom je bio dve i po godine. Tom je navodno ludovao za njom i planirao da je zaprosi, ali ona nije nameravala da se priključi sajentološkoj crkvi i to im je, navodno, presudilo.

"Tom je apsolutno planirao da zaprosi Penelope i otvoreno su razgovarali o braku tokom tri godine koje su proveli zajedno. Bio je ludo zaljubljen u nju i nadao se da će zajedno provesti život, a ona je osećala isto", rekao je ranije izvor blizak nekadašnjem paru za magazin Radar.

"Penelope je ipak odlučila da okonča vezu jer je smatrala da je sajentološka crkva ‘treći točak’ u njihovoj vezi. Penelope nije imala ništa protiv sajentologije, ali to jednostavno nije bilo za nju. Divila se Tomovoj predanosti, ali nije zbog toga bila spremna da se odrekne svog života", istakao je izvor.

Međutim, čini se da je ljubav s Tomom i njegova ljubav prema sajentologiji, najskuplje koštala njegovu bivšu suprugu Nikol Kidman.

Tom i Nikol u braku su proveli 11 godina, a tokom srećnih godina usvojili su i dvoje dece, sina Konora i ćerku Isabelu koje su nastojali da drže dalje od očiju javnosti.

Kada se holivudski par razveo 2001, mnoge je to šokiralo i nije se znalo šta je presudilo. Međutim, kasnije je procurilo u javnost da Nikol nije mogla da trpi sve veći pritisak Sajentološke crkve kojoj je Tom pripadao i vodila je bitku za svoje mentalno zdravlje.

Nikol je trenutno u srećnom braku s muzičarom Kitom Urbanom i brak s Tomom je ostavila iza sebe, no da joj ta veza nije ostala u lepom sećanju svedoči i činjenica da se prošle godine poprilično naljutila na pitanje o njihovom braku.

Kad je u razgovoru za britanski Guardian govorila o ulozi žene Lusile Bol u filmu "Being the Ricardos", novinarka ju je pitala povezuje li tu ulogu s brakom s Tomom Kruzom, na šta je Nikol ljutito odgovorila: "Apsolutno ne! To je bilo tako davno da uopšte nema smisla".

"I molila bih da me ne stavljaju konstantno u tu kategoriju. Mislim da su takva pitanja pomalo seksistička zato što nisam sigurna da bi to iko pitao muškarca. U jednom trenutku bilo mi je dosta i pomislila sam – Dajte mi moj život. U svom punom pravu", odbrusila je Nikol.

U novoj knjizi bivšeg visokopozicioniranog člana Sajentološke crkve, Majka Rajndera, "A Billion Years: My Escape From a Life in the Highest Ranks of Scientology" procurili su i neki detalji o odnosu Toma i Nikol u svetlu njegove predanosti sekti.

Naime, Rajnder piše da je Tom Kruz počeo da se povlači iz sajentologije dok je 1997. s Nikol snimao film "Oči širom zatvorene" Stenlija Kjubrika. Navodi da je glumac počeo da ignoriše pozive čelnika crkve, Dejvida Miskejvidža, što se dotičnom, naravno, nimalo nije svidelo.

Miskejvidž je tad, ne nameravajući da dozvoli da mu isklizne jedna od najvećih svetskih zvezda, u London, gde se snimao film, poslao crkvenog izvršnog direktora Martija Ratbruna da s Tomom napravi takozvanu reviziju, odnosno proces kroz koji se subjekt provodi kroz događaje iz njegovog života da bi se rešio negativnosti i postigao novi nivo "jasnoće".

U knjizi se navodi da se tako Kruz "polako vratio nazad u svet sajentologije", no ovo je, navodno, "stvorilo distance između Toma i Nikol". Glumicu je suprug ranije pokušavao da povuče u sajentologiju, no ona "nikad nije izrazila želju da se pridruži crkvi ili nauči nešto o njoj". Tu nije pomogla ni činjenica da je Nikolin otac psihijatar, dok se sajentologija protivi psihijatrijskom lečenju.

"Da nije bila supruga Toma Kruza, već bi joj njena porodična povezanost s psihijatrijom onemogućila da učestvuje", navodi Rajnder.

Čelnike crkve je, piše on, brinuo uticaj koji je Nikol Kidman imala na njihovu najslavniju zvezdu, te su je čak špijunirali i prisluškivali njene telefonske razgovore.

Ipak, verovatno najteži i najbolniji udarac koji su uspeli da zadaju Nikol je činjenica da su protiv nje, piše Rajnder, okrenuli njenu i Tomovu usvojenu decu. Uzeli su ih pod svoje i indoktrinirali teorijom L. Rona Hubarda, o takozvanim supresivnim osobama. Prema učenju sajentologije, supresivna osoba je neko ko se smatra neprijateljem crkve i ko se mora utišati ili uništiti.

"Kad su se Tom i Nikol razveli, Miskejvidž je bio srećan što Nikolin ‘negativni uticaj’ više nije Toma odvlačio od sekte. Nakon razvoda Kruza je postao gorljivi javni promotor i zagovornik sajentologije i Miskejvidža", zaključio je Rajnder.

O odnosu Toma i Isabele s Nikol pisala je i glumica Lea Remini, koja je takođe napustila sajentologiju. Ona je u svojoj knjizi "Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology" opisala kako se na venčanju Toma Kruza i Kejti Holms vozila s njegovom usvojenom decom i kad ih je pitala da li viđaju majku nakon razvoda od oce, Isabela je navodno odgovorila: "Ne, ako imam izbora. Naša majka je je**** supresivna osoba".

Kakav je trenutno odnos njih dvoje s majkom nije poznato u javnosti, budući da su oboje prilično povučeni i ne daju često izjave i intervjue, a o njima se Nikol kratko oglasila u intervjuu za The Sun iz 2019.

"Majčinstvo je putovanje. Biće tu neverovatnih uspona i padova, bez obzira jesi li usvojena ili biološka majka, no ono što detetu treba je ljubav. Oni su izabrali da budu sajentolozi. Naš posao kao roditelja je da im uvek ponudimo svoju bezuslovnu ljubav", rekla je tad.

