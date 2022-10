KEJT MIDLTON JE PLAKALA, A MEGAN MARKL VRŠILA PRITISAK NA PALATU: Novi detalji svađe KRALJEVSKIH JETRVI! Skandal na dvoru

Otkako su se odrekli kraljevskih dužnosti, princ Hari i Megan Markl nisu u najboljim odnosima s ostalim članovima porodice. Međutim, i pre tog skandala nije nedostajalo drame. Ranije se pisalo kako je vojvotkinja od Saseksa nekoliko dana uoči svog venčanja rasplakala jetrvu Kejt Midlton, a onda je Megan ispričala Opri VInfri potpuno drugačiju verziju događaja.

"Dogodilo se obrnuto. I ne govorim to da bih omalovažavala bilo koga, jer je to bila jako teška nedelja venčanja. I bila je zbog nečega uznemirena, ali donela mi je cveće i poruku, izvinivši se. Uradila je ono što bih ja uradila da znam da sam nekoga povredila", rekla je Megan tada.

Sada je procurio novi detalj tog događaja, piše The Sun. Sudeći prema odlomku iz knjige Valentina Loua "Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown", Megan je bila opsednuta time da uveri palatu kako treba da demantuju navode da je ona rasplakala Kejt.

"Međutim, oni (Palata) su bili istrajni u tome da bi bila ozbiljna greška početi s izveštavanjem o ličnim pričama koje se odnose na razlike između članova kraljevske porodice. Ne samo da nisu želeli da govore protiv drugih članova kraljevske porodice, nego su se bojali da će to napraviti presedan, što će im u budućnosti otežati izbegavanje komentarisanja ličnih prepirki. To bi takođe rasplamsalo priču, osiguravajući da ona nastavi da puni novinske stranice još nekoliko dana. Međutim, kada je reč o Opri, Megan je napravila korak dalje od poricanja priče "Kejt u suzama". Umesto toga, rekla je da se dogodilo obrnuto", stoji između ostalog u knjizi.

Inače, ranije je iz ove knjige otkriveno kako je Megan Markl mislila da će imati mnogo veća prava i slobode nakon što se uda za princa, a kada je shvatila da kraljevski život na visokoj nozi podrazumeva stroga pravila koja se moraju poštovati, tada je donela odluku da ne želi više da bude deo porodice. Drugim rečima, vidjevši koje sve obveze ima kao vojvotkinja od Saseksa, bivša glumica je počela da oseća neshvaćenom i sateranom u ćošak od strane porodice, posebno od kraljice.

