ZBOG VELIKE TRAGEDIJE NIJE DOŠLA NA PREMIJERU TITANIKA: Bolna ljubavna priča slavne glumice od koje suze same idu

U trenutku koji je bio kruna njene dotadašnje karijere i obećavao joj neizbežan vrtoglavi uspeh, Kejt Vinslet nije šetala crvenim tepihom. Bila je hiljadama kilometara dalje, slomljena i sama.

Britanska glumica Kejt Vinslet danas je jedna od najcenjenijih u ovom poslu, a vrtoglavi uspeh doživela je 1997. godine, kada je objavljen njen do danas najpoznatiji film – "Titanik" Džejmsa Kamerona. Ipak, ta 1997. bila je za nju godina bola i tuge koliko i ponosa i radosti. Malo je poznato da Kejt nije prisustvovala premijeri "Titanika", a razlog je tragedija koja ju je na neki način obeležila.

Kejt Vinslet je vrlo mlada zakoračila u svet glume, budući da je njen otac Rodžer bio glumac. On nije imao mnogo uspeha i često je morao da se bavi drugim poslovima kako bi prehranio porodicu, ali je "zarazio" svoje ćerke glumom, pa su tako danas glumice i Kejt i njene sestre Ana i Bet. Zato ni ne čudi što je ona još u srednjoj školi zabeležila prve pozorišne uloge, a na televiziji je debitovala 1991. godine, kada je imala 15 godina.

Usledio je veliki broj uloga, kako u pozorištu, tako i na televiziji i na filmu. Već na snimanju svog prvog TV projekta – sci-fi serije "Dark Season" – uplovila je u prvu ozbiljnu vezu, kakva bi danas bila smatrana kontroverznom. Naime, zaljubila se u glumca i scenaristu Stivena Tredrea, koji je u tom trenutku imao 27 godina, a ubrzo su stupili u vezu.

Zajedno su proveli četiri i po godine, da bi potom raskinuli, i to usred Stivenove borbe s rakom kostiju. Kako je kasnije otkriveno, na raskidu je insistirao Tredre, jer nije želeo da Kejt brine o njemu i zbog unapred izgubljene bitke zapostavi svoju karijeru.

I sama glumica pričala je o tome, istakavši da joj je krivo što se sve tako dogodilo.

– Stiven me je pustio, to je bio čin ljubavi. Kada se osvrnem, volela bih da nije tako postupio. Volela bih da sam bila s njim. Do samog užasnog kraja. Otišao je tako brzo, a ja i dalje vrtim kroz glavu sve te trenutke. Pričam o Stivenu kao da ga još uvek volim. Ali volim ga. Nadam se da ću ga zauvek voleti – ispričala je glumica u jednom intervjuu.

Tredre se odrekao najveće podrške u životu za njeno dobro i zarad njene karijere, ali nije doživeo da vidi Kejtin najveći uspeh. Preminuo je u decembru 1997. godine, baš pred svetsku premijeru "Titanika" u Los Anđelesu, a Kejt nije prisustvovala premijeri, kruni svoje dotadašnje karijere, kako bi otišla na njegovu sahranu u Engleskoj.

– Ljudi su mi govorili stvari poput "Vidi, razumemo, mora da ti je teško, ali zar Stiven ne bi želeo da odeš?" – prisetila se Kejt jednom prilikom. – Ne, ne bi prokleto želeo. Stiven bi želeo da odem na njegovu sahranu, da budem tamo.

Tako je neslućeni uspeh za Kejt Vinslet stigao u najtežem životnom trenutku, a ona je kasnije istakla da tek danas, kao zrela žena, shvata koliko joj je sve bilo bolno.

– Kada se setim, uviđam kroz šta sam zaista prošla kada je izašao "Titanik". Bolelo me je, bila sam zbunjena zbog toga ko sam – rekla je glumica. – On je bio najvažnija osoba u mom životu pored moje porodice.

Kako je ona istakla, Tredrea je upoznala kao dete, kada je bila izuzetno nesigurna i usamljena.

– Bila sam vrlo stidljiva. Bila sam ranjiva... Druge devojčice su me zadirkivale. Bila sam na meti vršnjačkog zlostavljanja. Samo sam spuštala glavu i puštala to, to je bio moj način da preživim. Stiven je učinio da se osetim bezbedno i prihvaćeno – prisetila se Kejt.

Sledeći veliku ljubav pronašla je tek godinama kasnije, i to u režiseru Semu Mendezu. Nakon kratkog braka s rediteljem Džimom Trepletonom, upoznala je njegovog kolegu Mendeza, koji joj je ponudio ulogu, a ona ju je odbila, ali je prihvatila njegov poziv da izađu. Odmah se zaljubila do ušiju, a par se venčao 2003. godine. Dobili su jedno dete, ali su se rastali 2010. godine, nakon glasina da ju je režiser prevario s Rebekom Hol.

Od 2012. u braku je s Edvardom Abelom Smitom, sestrićem bogataša Ričarda Brensona, s kojim ima jednog sina i živi u selu u Saseksu. Posvećena je porodičnom životu i priznaje da prihvata samo uloge koje je odvajaju od kuće previše, a za sebe kaže da je samo još jedna mama koja se raduje pakovanju užine za školu.

