KIM KARDAŠIJAN NAM JE UPRAVO UVREDILA INTELIGENCIJU: Ljudi u čudu gledaju njen TUTORIJAL i ne mogu da dođu sebi (VIDEO)

Kutija ne staje unutra. Otvorite poklopac, izvadite maramice, stavite ih unutra. Vratite poklopac, i to je to, govori Kim Kardašijan u video tutorijalu koji je snimila kako bi nam pokazala kako se papirne maramice stavljaju u kutiju. Da, dobro ste pročitali!

Za slučaj da neko ne zna, započela je demonstraciju Kim Kardašijan i tako nasmejala milione ljudi. Snimila je video u kom pokazuje kako izvaditi maramice iz kutije, u kojoj ih dobijemo kada ih kupimo u prodavnici, i staviti ih u držač maramica iz njene kolekcije.

- Evo kako staviti maramice u kutiju za maramice. Kutija ne staje unutra. Otvorite poklopac, izvadite maramice, stavite ih unutra. Vratite poklopac, i to je to - pojasnila je Kim. Video je postao viralan. Jednima je smešno to što uopšte mora da pokazuje ljudima nešto tako banalno, ali drugi se slažu da je to bilo potrebno.

- Nećete verovati koliko su joj ljudi bili zahvalni što im je to pokazala. Kao da je otkrila toplu vodu - rekao je jedan, a drugi dodao:

- Snimila je video jer su joj ljudi masovno tražili da im pokaže. Možda iz zezancije, a možda stvarno nisu znali šta s tim njenim proizvodom.

